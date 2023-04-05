Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,90 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 4.997,01 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,22 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,20 ile gıda, içecek oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3 değer kazanarak 4.984,11 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de artan resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlediğini ifade ederek, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Kaynak: AA