ABD'den Hamas ve İsrail'e ateşkes anlaşmasını sonuçlandırma çağrısı

ABD, Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerle tutukluların serbest bırakılması için devam eden görüşmelerde Hamas ve İsrail'e son ateşkes taslağını sonuçlandırmaları çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerle tutukluların serbest bırakılması için devam eden müzakerelerde arabulucu olarak ABD, Mısır ve Katar, hem Hamas'a hem de İsrail'e, Başkan (Joe) Biden'ın 31 Mayıs'ta ana hatlarını çizdiği ilkeleri içeren anlaşmayı sonuçlandırmaları yönünde ortak çağrıda bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ateşkes taslağındaki ilkelerin tüm tarafların çıkarını gözeterek taleplerini bir araya getirdiği ve bunun uzun süredir acı çeken Gazze halkına ve rehinelerle ailelerine acil yardım sağlayacağı belirtildi. Ayrıca, "Bu anlaşma, kalıcı ateşkes ve krizin sonlandırılması için bir yol haritası sunuyor." denildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu. Biden, önerinin ilk aşamasında 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekileceği ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılacağını belirtmişti.

Kaynak: AA