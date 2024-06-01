Fransa'da bir camiye daha ırkçı saldırı

Fransa'nın güneydoğusundaki Annecy şehrinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş Cami'nin duvarlarına ırkçı ifadeler yazıldı.

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Fransa'da bir camiye daha ırkçı saldırı

Fransa'nın güneydoğusundaki Annecy şehrinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş'e bağlı bir cami, ırkçı bir saldırıya uğradı. Saldırıda caminin duvarlarına İslam karşıtı ifadeler yazıldı.

Fransa İslam Konseyinin (CFCM) X hesabından yapılan paylaşımda, Annecy’deki İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatına bağlı caminin duvarına İslam karşıtı ifadeler yazıldığı belirtildi.

Camiye yönelik saldırının "en güçlü şekilde" kınandığı paylaşımda, cami cemaati ve sorumluları ile dayanışma mesajı verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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