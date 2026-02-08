Bakanlık Harekete Geçti... Tavuk Eti İhracatı Durduruldu

Ramazan öncesi tavuk fiyatlarına gelen yüzde 15’lik zam sonrası Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Artan maliyet gerekçesiyle yapılan fiyat artışlarına karşı ihracatın durdurulması kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesinde tavuk fiyatlarında yaşanan artışın ardından tavuk eti ihracatını durdurma kararı aldı. Son günlerde üretici ve satıcıların fiyatlara yüzde 15’e varan zam yapmasının piyasada dengesizliğe yol açtığı belirtilirken, Bakanlık iç piyasayı korumak amacıyla müdahalede bulundu.

ALIM GÜCÜNÜ KORUMAK İÇİN

Bakanlıktan yapılan açıklamada, haksız fiyat artışlarına karşı gerekli adımların atıldığı vurgulanarak, "Vatandaşımızın alım gücünü korumak adına tavuk eti ihracatı geçici olarak durdurulmuştur" denildi. Kararın özellikle Ramazan öncesi gıda fiyatlarındaki yükselişi frenlemeyi amaçladığı ifade edilirken, piyasadaki gelişmelerin yakından takip edileceği bildirildi.

Tavuk Ticaret Bakanlığı
