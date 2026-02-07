Ticaret Bakanlığı'ndan Restoranların Yeni Taktiğine Ceza: 'Müsaade Edilmeyecek'

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Servis ücretini, menüye zam yaparak tahsil etmek isteyenlere müsaade edilmeyecektir"dedi.

Son Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı'ndan Restoranların Yeni Taktiğine Ceza: 'Müsaade Edilmeyecek'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "05.02.2026 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında, “Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam” başlığıyla yapılan paylaşım üzerine Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmış olup, konu en ince ayrıntısına kadar titizlikle araştırılmıştır.

Bu çerçevede, masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan söz konusu işletmeye, servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğunda; “Servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15.000 TL +% 12 servis olmak üzere toplamda 16.800 TL ye hizmet verirken, şuan çalışanları mağdur etmemek adına fiyatlarının 16.500 TL olarak güncellediklerini ve bu farkı çalışanlarına ödediklerini” beyan ettikleri görülmüştür.

"HAKSIZ FİYAT ARTIŞI YAPTIĞI DA AŞİKARDIR"

Bu kapsamda, servis ücretini fiyatların içine eklemek suretiyle, haksız ticari uygulamaların bir örneğine sebebiyet veren bu işletmenin, servis ücreti uygulaması kaldırılmış olmasına rağmen, servis ücretinin menü fiyatına dahil edilmesi yöntemiyle haksız fiyat artışı yaptığı da aşikardır.

Bu kapsamda, söz konusu işletmenin kendi ikrarı ile elde edilen bilgive belgeler doğrultusunda konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilecek olup, söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve haksız fiyat artışına sebebiyet verildiği yönünde Kurul kararı verilmesi halinde, ilgili Şirkete 1.860.170-TL idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca alkollü içecek menüsünde TL ibaresinin bulunmaması sebebiyle 6502 sayılı Kanunun Fiyat Etiket Yönetmeliğinin 9. Maddesinin 4. Fıkrasına aykırılık ve fiyat değişim tarihinin bulunmaması sebebiyle anılan yönetmeliğin 5.maddesinin 2. Fıkrasına aykırılık oluştuğu tespit edilmiş ve Bakanlığımızca idari işlem uygulanmıştır.

ŞÜPHE YOK Kİ!

Ticaret Bakanlığı olarak, servis ücreti, kuver vb herhangi bir ad altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi Kanunun amir hükmünü çeşitli yöntemlere baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir.

Kafe ve Restoranlarda Yeni Uygulama: Nakit Devri KapandıKafe ve Restoranlarda Yeni Uygulama: Nakit Devri KapandıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ticaret Bakanlığı
Son Güncelleme:
Kafe ve Restoranlarda Yeni Uygulama: Nakit Devri Kapandı Kafe ve Restoranlarda Yeni Uygulama: Nakit Devri Kapandı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Bitcoin Eriyor: Değer Kaybı 1 Trilyon Doları Geçti Bitcoin Eriyor: Değer Kaybı 1 Trilyon Doları Geçti
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Canlı Yayında Duyurdu: CHP’li Başkan AK Parti’ye Geçiyor CHP’li Başkan AK Parti’ye Geçiyor
Bayrampaşa Belediyesi Soruşturmasında Yeni İfade Ortaya Çıktı: 'Bağış Adı Altında 3 Milyon İstedi' Bayrampaşa Belediyesi Soruşturmasında Yeni İfade Ortaya Çıktı: 'Bağış Adı Altında 3 Milyon İstedi'
Sigara İçen Herkesi İlgilendiriyor: Yeni Uygulama Devreye Alınıyor! Dumansız Türkiye'de SMS Dönemi Başlıyor Sigara İçenler Dikkat: Yeni Uygulama Devreye Alınıyor! Dumansız Türkiye'de SMS Dönemi Başlıyor
Kafe ve Restoranlarda Yeni Uygulama: Nakit Devri Kapandı Kafe ve Restoranlarda Yeni Uygulama: Nakit Devri Kapandı
Erzurum’da Korkunç Kaza! 4 can kaybı Erzurum’da Korkunç Kaza! 4 can kaybı