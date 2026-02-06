Bitcoin Eriyor: Değer Kaybı 1 Trilyon Doları Geçti

Bitcoin son 4 ayda 1 trilyon dolardan fazla değer kaybederken teknoloji hisseleriyle birlikte sert geriledi. Analistler düşüşün henüz bitmediği uyarısında bulundu.

Küresel piyasalarda riskten kaçış hızlanırken Bitcoin son 4 ayda 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti. Teknoloji hisseleriyle birlikte gerileyen kripto para, zirvesinden yaklaşık yüzde 50 düştü. Dünyanın en büyük kripto varlığı olan Bitcoin, son 121 günde tarihi bir erime yaşadı. Ekim ayındaki rekor seviyesinden bu yana fiyatlar yarı yarıya gerilerken, Bitcoin perşembe günü 65 bin doların altını gördü.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ DE ERİDİ

Piyasalardaki sert dalganın yalnızca kriptoyla sınırlı kalmadığına dikkat çekiliyor. Teknoloji hisselerinde geri çekilme hızlanırken, volatilite göstergesi VIX son günlerde keskin yükseliş kaydetti. Uzmanlara göre düşüşün arkasında spekülatif talebin çözülmesi ve yatırımcıların riskten kaçması yatıyor. Montis Financial Baş Yatırım Sorumlusu Dennis Follmer, yatırımcıların kripto paraların ekonomik faydasını sorgulamaya başladığını belirterek, "Bitcoin serbest düşüşte ve bu korku diğer piyasalara da yayılıyor" dedi.

BEKLENTİ DE BOŞA DÜŞTÜ

ABD cephesinden olası bir müdahale beklentisi ise boşa çıktı. Hazine Bakanı Scott Bessent, Bitcoin için herhangi bir kurtarma planının gündemde olmadığını açıkladı. Ekonomist Paul Krugman da Bitcoin’in hem güvenli liman hem de enflasyona karşı koruma iddiasını kaybettiğini vurgulayarak, kripto paranın giderek politik bir araca dönüştüğünü ifade etti.

KRİTİK KAYIP

Son düşüşle birlikte yalnızca Bitcoin’de silinen değer 1 trilyon doları aşarken, tüm dijital varlık piyasasında kayıp yaklaşık 700 milyar dolara ulaştı. Analistler, kripto piyasasındaki sert çöküşün teknoloji hisseleriyle paralel ilerlediğine dikkat çekiyor. Nasdaq son haftalarda gerilerken, yatırımcıların riskli varlıklardan hızla çıkış yaptığı görülüyor. Bitcoin son işlemlerde 63 bin dolar seviyelerine kadar inerken, yalnızca 1 günde piyasadan 200 milyar dolardan fazla değer silindi.

