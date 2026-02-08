İŞKUR Listeyi Açıkladı: İşte En Çok Eleman Aranan Meslekler…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İŞKUR’un Ocak 2026 verileri, iş gücü piyasasında imalat sanayii, güvenlik ve perakende sektörlerinin öne çıktığını ortaya koydu. Açık iş sayısında imalat sanayii ilk sırada yer alırken, işe yerleştirmelerde güvenlik ve perakende alanları dikkat çekti.

118 BİNİ AŞKIN KİŞİ İŞE YERLEŞTİ

İŞKUR Ocak 2026 İstatistik Bülteni’ne göre, kurum aracılığıyla toplam 118 bin 733 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerin 76 bin 893’ü erkek (yüzde 64,8), 41 bin 840’ı kadın (yüzde 35,2) oldu. İşe yerleştirilenler arasında 33 bin 351 genç, 3 bin 417 engelli ve 22 bin 945 yükseköğrenim mezunu yer aldı.

EN FAZLA İŞE YERLEŞTİRME İMALAT SEKTÖRÜNDE

Sektörler bazında bakıldığında, Ocak ayında en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe, özellikle imalat alanında gerçekleşti. Meslekler özelinde ise sırasıyla Güvenlik Görevlisi, Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi ve Reyon Görevlisi en çok istihdam edilen meslekler oldu.

İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Ocak ayında 170 bin 617 olarak kayıtlara geçti. Bu açık işlerin yüzde 99,7’si özel sektörden geldi.

AÇIK İŞTE İMALAT SANAYİİ İLK SIRADA

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 62 bin 183 ilanla imalat sanayii sektöründe yer aldı. Meslek bazında ise en çok açık iş; Güvenlik Görevlisi, Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi ve Servis Elemanı (Garson) alanlarında yoğunlaştı.

İŞ ARAYAN SAYISI 2,4 MİLYONU AŞTI

Ocak ayı itibarıyla İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 427 bin 507 oldu. Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,4’ü erkek, yüzde 49,6’sı kadın olurken, 15-24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 20 olarak açıklandı.

Ocak ayında iş ve meslek danışmanlığı kapsamında iş arayanlarla 286 bin 6 bireysel görüşme yapıldı. Aynı dönemde öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri çerçevesinde 1.404 okul ziyareti, işveren danışmanlığı kapsamında ise 29 bin 678 işyeri ziyareti gerçekleştirildi. Ayrıca 3 bin 58 iş arayan, İş Kulüpleri aracılığıyla yoğunlaştırılmış danışmanlık hizmetlerinden yararlandı.

AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARINA İLGİ ARTTI

Ocak ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından (AİPP) toplam 4 bin 77 kişi faydalandı. Bu kapsamda 635 program hayata geçirilirken, programa katılan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARINDA PERAKENDE ÖNE ÇIKTI

2026 yılında düzenlenen mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer bulunan meslekler sırasıyla Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar), Market Elemanı ve Satış Elemanı/Danışmanı oldu.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İSTİHDAMDA ZİRVEDE

Verilere göre, 5 bin 621 kişiyle Güvenlik Görevlisi mesleği en fazla işe yerleştirmenin yapıldığı alan oldu. Silahsız Özel Güvenlik Görevlileri ise 5 bin 426 kişiyle ikinci sırada yer aldı. Bu iki meslek grubunda açık iş sayılarının da yüksek olması, güvenlik sektöründeki sürekli istihdam ihtiyacını gözler önüne serdi.

PERAKENDE VE HİZMET SEKTÖRÜ CANLILIĞINI KORUYOR

Reyon görevlisi, servis elemanı (garson), market elemanı ve kasiyer gibi meslekler; hem açık iş hem de işe yerleştirme rakamlarıyla öne çıktı. Bazı perakende mesleklerinde işe yerleştirme sayısının açık iş sayısını aşması, sektördeki hızlı iş gücü sirkülasyonuna işaret etti.

İMALAT VE KONFEKSİYONDA DENGELİ İSTİHDAM

Konfeksiyon işçileri ile elle yapılan imalat işlerinde çalışanlar da en çok istihdam sağlanan ilk 10 meslek arasında yer aldı. Açık iş ve işe yerleştirme sayıları arasındaki farkın sınırlı olması, imalat sektöründe istihdamın dengeli bir seyir izlediğini gösterdi.

TALEP YENİ YILA TAŞINDI

Açık iş ilanlarının 2025 yılına, işe yerleştirme verilerinin ise 2026 yılına ait olması, iş gücü talebinin yeni yıla taşındığını ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle hizmet ve perakende sektörlerinde istihdam ihtiyacının önümüzdeki aylarda da süreceğini öngörüyor.

