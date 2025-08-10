Bakanlık Duyurdu: 19 Dev Markadan Daha Evlenecek Gençlere Özel İndirim

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen projeyle, evlenecek gençlere indirim desteğinin büyüdüğü açıklandı. Yerel ve ulusal düzeyde anlaşmalı firma sayısı 1.137’ye ulaşırken, indirim kampanyasına 19 yeni marka daha katıldı. Pkei kampanyadan nasıl faydalanılacak? Detaylar haberde...

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Son Güncelleme:
Bakanlık Duyurdu: 19 Dev Markadan Daha Evlenecek Gençlere Özel İndirim
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürüttüğü Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile genç çiftlere yönelik desteklerini artıracaklarını duyurdu. Proje kapsamında, evlilik hazırlığındaki gençlere sunulan indirim desteği için anlaşma yapılan firma sayısı bini geçti.

39 FİRMAYLA ANLAŞMA

Evlenecek gençlerin, ev kurma sürecinde maddi yüklerini hafifletmek amacıyla sürdürülen iş birlikleri, büyüdü. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar yerel düzeyde 1.098, ulusal düzeyde ise 39 firmayla indirim anlaşması sağlandı.

Bakanlık Duyurdu: 19 Dev Markadan Daha Evlenecek Gençlere Özel İndirim - Resim : 1

19 FİRMA DAHA KATILDI

Yeni yapılan anlaşmalar sayesinde, genç çiftlerin yararlanabileceği indirimli firma sayısı daha da arttı. İndirim desteğine 19 firma daha katıldı. Böylece, ulusal düzeyde indirim sunan firma sayısı 20’den 39’a yükseldi. Firmalar, genç çiftlere yüzde 10 ila yüzde 35 arasında değişen oranlarda indirim uygulayacak.

DESTEK KAPSAMINDAKİ FİRMALAR AÇIKLANDI

Yeni anlaşmalar kapsamında indirim desteği sunacak firmaların isimleri de duyuruldu. İndirim desteğine katılan yeni 19 firma şöyle:

"Alfemo, Armis Yatak, Bambi, Divanev, Dizayno Home, Doqu Home, DS Damat, Enza, Gümüşsuyu, Gündoğdu Mobilya, Hatemoğlu, Kilim, Ndesign, Puffy, Saray Halı, Storish, Trendyol, Weltew, Yataş Bedding"

Bakanlık Duyurdu: 19 Dev Markadan Daha Evlenecek Gençlere Özel İndirim - Resim : 2

SOSYAL DESTEKLER DE DEVREDE

Proje kapsamında yalnızca ekonomik değil, sosyal destekler de sunuluyor. Yeni evlenecek çiftlere, 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi sağlanırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından evlilik öncesi ve sonrası eğitim hizmetleri de veriliyor.

İNDİRİMLERDEN NASIL YARARLANILIR?

İndirim fırsatlarından faydalanmak isteyen genç çiftler, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabiliyor. Kampanyalarla ilgili detaylı bilgi ve indirim kodu oluşturma işlemleri için "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar" adresi ziyaret edilebiliyor.

Bakanlık Açıkladı! 2025 ‘Aile Yılı’nda 81 İlde 7.937 EtkinlikBakanlık Açıkladı! 2025 ‘Aile Yılı’nda 81 İlde 7.937 EtkinlikGüncel
Anneler Dikkat! Bakan Göktaş Duyurdu, Ödemeler BaşladıAnneler Dikkat! Bakan Göktaş Duyurdu, Ödemeler BaşladıGüncel

Etiketler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Evlilik
Son Güncelleme:
Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti
Apple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor! En Değerli 3. Şirket Oldu Apple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor
9 Ağustos’ta Hangi Burçlar Şanslı Olacak? 9 Ağustos’ta Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
Kazancı Altın Değerinde! 1 Damla Su İstemeden Hasat Ediliyor, Üreten 3 Ayda Parayı Cebine Koyuyor Kazancı Altın Değerinde! 1 Damla Su İstemeden Hasat Ediliyor, Üreten 3 Ayda Parayı Cebine Koyuyor
ÇOK OKUNANLAR
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti Eski Sağlık Bakanı Hayatını Kaybetti
Sıcaktan Kavrulanlara Müjde: Meteoroloji Duyurdu, Kuvvetli Yağış Geliyor Sıcaktan Kavrulanlara Müjde: Meteoroloji Duyurdu, Kuvvetli Yağış Geliyor
Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti
Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti