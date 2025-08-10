Kazancı Altın Değerinde! 1 Damla Su İstemeden Hasat Ediliyor, Üreten 3 Ayda Parayı Cebine Koyuyor

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, kuraklığa meydan okuyan ve yetişmesi için tek damla sulama gerektirmeyen süpürge otu hasadı başladı. Bölge üreticileri, bu geleneksel bitkiden elde ettikleri yüksek kazançla yüzlerini güldürüyor.

Son Güncelleme:
Kazancı Altın Değerinde! 1 Damla Su İstemeden Hasat Ediliyor, Üreten 3 Ayda Parayı Cebine Koyuyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaklaşık 5 bin dekarlık tarım arazisinde üretilen süpürge otundan yılda ortalama 500 ton ürün elde ediliyor. Tamamen el emeğiyle ekilip hasat edilen bu bitki, kurutma, tohum ayıklama ve demetleme aşamalarının ardından ustalar tarafından geleneksel süpürgelere dönüştürülüyor. Ürün, Edirne ve Sakarya’daki süpürge borsalarında alıcı bulurken Irak, İran, Suriye ve ABD’ye de ihraç ediliyor.

Kazancı Altın Değerinde! 1 Damla Su İstemeden Hasat Ediliyor, Üreten 3 Ayda Parayı Cebine Koyuyor - Resim : 1

3 AYDA HASAT EDİLİYOR, 1 AYDA İŞLENİYOR

Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Cemal Durmaz, süpürge otunun üç aylık bir büyüme sürecinin ardından hasat edildiğini, işleme aşamasının ise yaklaşık bir ay sürdüğünü söyledi. Durmaz, “Bu topraklarda üretim yapan çiftçilerimiz, süpürge geleneğinin son temsilcileri. Hedefimiz, ihracat pazarını genişleterek daha fazla ülkeye ulaşmak” diye konuştu.

Kazancı Altın Değerinde! 1 Damla Su İstemeden Hasat Ediliyor, Üreten 3 Ayda Parayı Cebine Koyuyor - Resim : 2

TON FİYATI 85 BİN LİRA

Elektrikli süpürgelerin yaygınlaşması ve yurt dışından gelen düşük kaliteli süpürge otları, yerli üreticilerin rekabet gücünü zorluyor. Artan maliyetler karşısında çiftçiler, devlet desteğinin artırılmasını talep ediyor.

Süleymaniye köyünden üretici Hasan Çakıcı ayrıca ton fiyatının yaklaşık 85 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.

Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste DeğiştiOtomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste DeğiştiEkonomi

Apple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor! En Değerli 3. Şirket OlduApple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor! En Değerli 3. Şirket OlduEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hasat Edirne
Son Güncelleme:
Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti
Olayları Ciddiye Almamanız Gerektiğinin 3 İşareti Olayları Ciddiye Almamanız Gerektiğinin 3 İşareti
Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti
Apple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor! En Değerli 3. Şirket Oldu Apple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor
ÇOK OKUNANLAR
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti Eski Sağlık Bakanı Hayatını Kaybetti
Sıcaktan Kavrulanlara Müjde: Meteoroloji Duyurdu, Kuvvetli Yağış Geliyor Sıcaktan Kavrulanlara Müjde: Meteoroloji Duyurdu, Kuvvetli Yağış Geliyor
Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti
Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti