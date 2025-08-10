Kazancı Altın Değerinde! 1 Damla Su İstemeden Hasat Ediliyor, Üreten 3 Ayda Parayı Cebine Koyuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaklaşık 5 bin dekarlık tarım arazisinde üretilen süpürge otundan yılda ortalama 500 ton ürün elde ediliyor. Tamamen el emeğiyle ekilip hasat edilen bu bitki, kurutma, tohum ayıklama ve demetleme aşamalarının ardından ustalar tarafından geleneksel süpürgelere dönüştürülüyor. Ürün, Edirne ve Sakarya’daki süpürge borsalarında alıcı bulurken Irak, İran, Suriye ve ABD’ye de ihraç ediliyor.

3 AYDA HASAT EDİLİYOR, 1 AYDA İŞLENİYOR

Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Cemal Durmaz, süpürge otunun üç aylık bir büyüme sürecinin ardından hasat edildiğini, işleme aşamasının ise yaklaşık bir ay sürdüğünü söyledi. Durmaz, “Bu topraklarda üretim yapan çiftçilerimiz, süpürge geleneğinin son temsilcileri. Hedefimiz, ihracat pazarını genişleterek daha fazla ülkeye ulaşmak” diye konuştu.

TON FİYATI 85 BİN LİRA

Elektrikli süpürgelerin yaygınlaşması ve yurt dışından gelen düşük kaliteli süpürge otları, yerli üreticilerin rekabet gücünü zorluyor. Artan maliyetler karşısında çiftçiler, devlet desteğinin artırılmasını talep ediyor.

Süleymaniye köyünden üretici Hasan Çakıcı ayrıca ton fiyatının yaklaşık 85 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi