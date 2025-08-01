Bakanlık Açıkladı! 2025 ‘Aile Yılı’nda 81 İlde 7.937 Etkinlik

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın, ‘Aile Yılı’nda vatandaşlarımızın doğrudan hayatlarına dokunacak müjdelerimiz olacak’ sözleriyle duyurduğu yeni dönemde, bireylere doğrudan temas eden hizmetlerin planlaması hayata geçirilmeye başlandı.

Ekonomik desteklerin yanı sıra, sosyo-kültürel gelişimi destekleyici ve farkındalık artırıcı faaliyetler Bakanlık koordinasyonunda hazırlandı. Kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör iş birliğiyle uygulanan projelerle, toplumsal duyarlılığı artırmak ve aile kurumunu daha sağlam bir yapıya kavuşturmak hedeflendi.

Bu kapsamda, 2025 yılı ‘Aile Yılı’ etkinlikleri çerçevesinde Türkiye genelinde ‘aile olmak’ temasını ön plana çıkaran toplamda 7 bin 937 etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinliklerin 1.256’sı sadece Temmuz ayında düzenlendi.

'ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, farklı kesimlerden gelen yoğun katılımın Aile Yılı'na olan ilgiyi açıkça gösterdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı ilanı sonrasında vatandaşlarımızdan büyük bir ilgi ve destek gördük. Ailenin öneminin vurgulanması ve güçlendirilmesine yönelik her türlü çalışmamız gerek ekonomik destek programlarına başvurular, gerekse farkındalık çalışmalarına katılım açısından ciddi bir teveccüh gördü. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı ilanının ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor. Biz de bu toplumsal sahiplenmenin hakkını vermek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Aile Yılı vesilesiyle oluşan bu olumlu karşılığın Aile ve Nüfus 10 yılı boyunca yapacağımız tüm çalışmalar için de yol gösterici olacağına inanıyoruz.”

YENİ DESTEKLER YOLDA

Aile Yılı'nın başlamasıyla birlikte aileyi desteklemeye yönelik çok sayıda yenilik uygulamaya kondu. 2024’te sınırlı illerde pilot olarak yürütülen “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” 2025 itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başlandı. Genç çiftlerin evlilik sürecinde maddi olarak desteklenmesi amacıyla firmalarla özel indirim anlaşmaları yapıldı.

Doğum yardımı sisteminde yapılan güncellemeyle birlikte, 2025 yılı itibarıyla ikinci ve sonraki çocuklar için ailelere düzenli maddi destek verilmeye başlandı. Ayrıca, 2026-2035 yıllarını kapsayacak şekilde "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan edilerek, uzun vadeli politikalar için yol haritası belirlendi. Temmuz ayında yürürlüğe giren yeni yönetmelikle de memur ebeveynlerin, çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabilmesi sağlandı.

EKONOMİK İŞ BİRLİKLERİ YAPILIYOR

Aile yapısını güçlendirmeyi önceleyen Bakanlık, farklı bakanlıklarla yürüttüğü ortak projelerle ailelere maddi katkı sağlayan birçok uygulamayı devreye aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla yapılan anlaşma sayesinde, şehirlerarası ulaşımda ailelere yüzde 40’a varan indirim imkânı sunuldu. Aynı şekilde, tren yolculukları ve Türk Hava Yolları'nın yurt içi uçuşlarında da ailelere özel indirimler uygulanmaya başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği üyesi salonlarda halk günü indirimleriyle vatandaşların sinema kültürüne daha fazla erişmesi sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle kadın üreticilere ve çiftçilere yönelik yüzde 50 hibeli mikro kredi, ücretsiz fidan desteği ve tıbbi-aromatik fidanlarda yüzde 80'e kadar indirim sunuldu.

KISA FİLM YARIŞMASI'NA BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Aile kavramının yeniden düşünülmesini teşvik eden etkinlikler arasında yer alan ‘aile’ temalı kısa film yarışması için başvurular devam ediyor. 29 Ekim tarihine kadar kabul edilecek başvurular sonucunda, birinciye 250 bin lira, ikinciye 150 bin lira, üçüncüye ise 100 bin lira ödül verilecek. Başvurular ‘aileyili.gov.tr’ adresinden yapılabilecek. Yarışmada aile temasına uygunluk ana kriter olarak belirlenirken, kazananlar yine aynı platform üzerinden duyurulacak.

81 İLDE 7.937 FAALİYET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle 2025 yılı ‘Aile Yılı’ ilan edilmesinin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ülke genelinde aile olma bilincini güçlendirmeye yönelik 7.937 etkinlik düzenlendi