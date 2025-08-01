Bakanlık 81 İlde Düğmeye Bastı: Marketlerde Artık Satışı Tamamen Yasaklandı

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Market raflarında yer alan ve 'şekersiz' ibaresiyle satışa sunulan içecekler için önemli bir değişiklik hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, içerisinde doğal ya da yapay tatlandırıcı bulunsa dahi bu ürünlerin artık 'şekersiz' ifadesiyle etiketlenmesini yasakladı. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, tüketiciyi yanıltan ifadelere karşı denetimler de artırılacak.

BUGÜNDEN İTİBAREN TAMAMEN YASAKLANDI

Gıda Bülteni'nde yer alan bilgiye göre, bazı firmalar tebliğe rağmen ürün ambalajlarında halen 'şekersiz' ifadesine yer vermeye devam ediyordu. Ancak bugünden itibaren bu tür etiketler tamamen yasaklanmış oldu. Pekmez, hurma, agave gibi doğal kaynaklardan elde edilen şekerler veya tatlandırıcılar da bu kapsamda değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, söz konusu ifadelerin tüketiciyi yanılttığına dikkat çekerek, özellikle obezite, diyabet gibi sağlık sorunlarıyla mücadele eden bireyler ile kalori kontrolüne özen gösteren tüketici gruplarının bu etiketler nedeniyle yanlış yönlendirildiğini vurgulamıştı.

TATLANDIRICI VARSA AÇIKÇA BELİRTİLECEK

Yeni düzenleme kapsamında, ürün içeriğinde tatlandırıcı bulunuyorsa bu bilgi etiket üzerinde net biçimde ve farklı yazı stili veya renk ile belirtilecek. Böylece tüketiciler ürünle ilgili yanıltıcı beyanlara karşı korunmuş olacak.

Kaynak: Haber Merkezi