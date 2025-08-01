İnternetten Öğrendi, Yaylanın Sessiz Gözcüsü Oldu: Gören Hayret Ediyor, Duyan Onun İzinden Gidiyor

Antalya’da keçilerini korumak için çözümü teknolojide bulan Kamile Kıvrak, internetten öğrendiği dron kullanımıyla yaylada hem kurtları gözlüyor hem de sürüsünü yönetiyor.

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İnternetten Öğrendi, Yaylanın Sessiz Gözcüsü Oldu: Gören Hayret Ediyor, Duyan Onun İzinden Gidiyor
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Kamile Kıvrak, keçilerini vahşi hayvan saldırılarından korumak için alışılmışın dışında bir yöntem geliştirdi. Bozhüyük Mahallesi'nde çobanlık yapan Kıvrak, internetten öğrendiği bilgilerle dron kullanmayı öğrendi ve bu teknolojiyi yaylada aktif olarak kullanmaya başladı.

İnternetten Öğrendi, Yaylanın Sessiz Gözcüsü Oldu: Gören Hayret Ediyor, Duyan Onun İzinden Gidiyor - Resim : 1

İki çocuk annesi Kamile Kıvrak, eşi ve oğluyla birlikte geçimini 200’e yakın keçiden oluşan sürüsüyle sağlıyor. Her sabah aracına atlayarak yaklaşık 20 kilometrelik bozuk yoldan keçilerine ulaşan Kıvrak, hayvanlarının bakımını yapıyor, sütlerini sağdıktan sonra onları dağlık alana otlatmaya götürüyor. Ancak zaman zaman sürüsünün kaybolması ya da kurtların saldırısına uğraması nedeniyle ciddi zorluklarla karşılaşıyor.

İnternetten Öğrendi, Yaylanın Sessiz Gözcüsü Oldu: Gören Hayret Ediyor, Duyan Onun İzinden Gidiyor - Resim : 2

KURTLARA KARŞI TEKNOLOJİK ÖNLEM

Bu sorunlara çare arayan Kıvrak, bir dron satın alarak internetten izlediği videolar sayesinde cihazı kullanmayı öğrendi. Şimdi ise yaylada havadan gözlem yaparak sürüsünü hem kontrol altında tutuyor hem de kurtlara karşı önlem alıyor.

İnternetten Öğrendi, Yaylanın Sessiz Gözcüsü Oldu: Gören Hayret Ediyor, Duyan Onun İzinden Gidiyor - Resim : 3

“DRON SAYESİNDE HEM YÖNLENDİRİYORUM HEM DE KORUYORUM”

İşini büyük bir sevgiyle yaptığını söyleyen Kamile Kıvrak, en büyük sıkıntısının kurt saldırıları olduğunu dile getirerek, "Dron kullanmayı videolardan izleyerek öğrendim. Büyük kolaylık sağlıyor. Sürüm dağıldığında onları toparlıyorum. Kurtları uzaktan görebiliyorum. Maalesef bazen keçilerimize zarar veriyorlar ama en azından önceden fark edip önlem alabiliyorum" dedi.

GELECEK İÇİN TEKNOLOJİ PLANI

İnternetten Öğrendi, Yaylanın Sessiz Gözcüsü Oldu: Gören Hayret Ediyor, Duyan Onun İzinden Gidiyor - Resim : 4

Teknolojiyi daha ileri taşıma niyetinde olan Kıvrak, gece görüş özelliğine sahip bir dron almayı da düşündüğünü belirtti. Çobanlık geleneğini çocuklarının da sürdüreceğine inandığını ifade eden Kıvrak, "Bana bu işi atam bıraktı, ben de çocuklarıma devredeceğim. Belki onlar keçileri dronsuz değil, uçan araçlarla taşır" diyerek güldü.

YOL TALEBİNİ DE DİLE GETİRDİ

Kıvrak, yaylaya ulaşım sağladığı 20 kilometrelik yolun oldukça kötü olduğunu ve yıllardır yapılmadığını söyleyerek yetkililerden destek beklediğini de vurguladı.

İnternetten Öğrendi, Yaylanın Sessiz Gözcüsü Oldu: Gören Hayret Ediyor, Duyan Onun İzinden Gidiyor - Resim : 5

100 HAYVAN KAYBETTİLER

Kamile Kıvrak’ın eşi Ahmet Kıvrak ise bugüne kadar yaklaşık 100 hayvanlarının kurt saldırılarında telef olduğunu belirtti. Kıvrak, "Ben de en kısa sürede dron kullanmayı öğreneceğim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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