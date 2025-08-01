İstanbul'un Temmuz Ayı Enflasyonu Belli Oldu
İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul’un temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,93 oranında artış kaydetti. Yıllık bazda ise tüketici fiyatlarında yüzde 42,48’lik bir artış yaşandı.
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İTO, İstanbul'un temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Verilere göre, TÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 1,93 oranında artarken, yıllık bazda ise yüzde 42,48'lik bir artış görüldü.
İstanbul Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise aylık yüzde 1,14, yıllık yüzde 24,25 artış gösterdi.
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Kaynak: Haber Merkezi
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