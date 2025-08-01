İstanbul'un Temmuz Ayı Enflasyonu Belli Oldu

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İTO, İstanbul'un temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Verilere göre, TÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 1,93 oranında artarken, yıllık bazda ise yüzde 42,48'lik bir artış görüldü.

İstanbul Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise aylık yüzde 1,14, yıllık yüzde 24,25 artış gösterdi.

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Kaynak: Haber Merkezi