Eskişehir'de Kalabak Suyuna Zam Geldi: Yeni Fiyatlar Belli Oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kalabak Su’ya zam geldi. Damacana ve kapıya teslim su hizmetlerinin yeni tarifesi açıklandı.

Eskişehir'de Kalabak Suyuna Zam Geldi: Yeni Fiyatlar Belli Oldu
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Eskişehir'de uzun yıllardır kullanılan Kalabak suya zam yapıldığı duyuruldu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarafından yapılan açıklamada, üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatların yeniden belirlendiği bildirildi.

2 Ağustos 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, 12 litrelik damacana suyun satış fiyatı KDV dahil 40 TL olarak güncellendi. Kalabak suyun Alo Kalabak sistemi üzerinden evlere teslim edilen versiyonu ise 50 TL’den satılacak.

Tarife değişikliği, Kalabak Damacana Dolum Tesislerinde üretilen tüm damacana ve dökme suları kapsıyor. Yetkililer, fiyat artışının maliyetlerdeki yükselişe bağlı olarak yapıldığını vurguladı.

Kaynak: İHA

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