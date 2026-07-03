Bakan Şimşek'ten Enflasyon Sonrası İlk Mesaj: 'Kalıcı Fiyat İstikrarı Hedefimiz Sürüyor'

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon oranını açıkladı. Haziran ayında enflasyon aylık yüzde 0,99 yıllık ise yüzde 32,11 oranında arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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Bakan Şimşek'ten Enflasyon Sonrası İlk Mesaj: 'Kalıcı Fiyat İstikrarı Hedefimiz Sürüyor'
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Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon oranını açıkladı. Haziran ayında enflasyon aylık yüzde 0,99 yıllık ise yüzde 32,11 oranında arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı ihracat ve ithalat verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek "Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, "Haziran ayında takvim etkisinin de katkısıyla ihracat ve ithalat güçlü seyretti. Küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ihracat dirençli görünümünü sürdürdü. İkinci çeyrekte ihracat yıllık yüzde 10,2 artarken, yıllıklandırılmış ihracat 277,9 milyar dolara ulaştı.

İthalat artışı ise yüzde 4,6 ile daha sınırlı gerçekleşti. İhracatta olumlu görünüme rağmen, enerji fiyatlarındaki artışın gecikmeli etkileri önümüzdeki dönemde dış ticaret dengesinde etkili olacaktır. Cari açığın yılın kalanında sınırlı artmasını öngörmekle birlikte sürdürülebilir seviyelerde kalacağını değerlendiriyoruz.

Güçlenen makroekonomik çerçeve ve uyguladığımız politikalar sayesinde ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı artmaya devam ederken, dış dengede kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme de desteklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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