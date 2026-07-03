65 Yaş Aylığı, Engelli Aylığı ve Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti! İşte Yeni Ücretler

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklikler yaşandı. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı da bu değişikliklerden etkilenmiş oldu. İşte yeni ücretler...

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65 Yaş Aylığı, Engelli Aylığı ve Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti! İşte Yeni Ücretler
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Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapıldı.

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 13,52 zam yapıldı.

ENGELLİ AYLIKLARI

Engelli aylıkları da artış gösterdi. Yüzde 40-69 arası engelliler için her ay ödenen 5 bin 103 lira 34 kuruşluk yardım 5 bin 793 lira 31 kuruşa, yüzde 70 ve üzeri engelliler için ödenen 7 bin 655 lira 1 kuruşluk yardım 8 bin 689 lira 96 kuruşa yükseldi. 18 yaşın altındaki engelliler için ödenen aylık 5 bin 103 lira 34 kuruştan 5 bin 793 lira 31 kuruşa çıktı.

65 YAŞ AYLIĞI YÜKSELDİ

Her ay ödenen, sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2026 yılı için 9 bin 358 lira 50 kuruş) az olan 65 yaş üstü vatandaşlara yapılan yardım 6 bin 393 lira 2 kuruştan 7 bin 257 lira 35 kuruşa çıktı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI YÜKSELDİ

Tüm çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 lira 77 kuruştan 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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