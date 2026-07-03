Bedelli Askerlik Ücreti ne Kadar Oldu?

Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısında yapılacak güncellemeyle birlikte bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi. Yeni tutarın yaklaşık 470 bin lira seviyesinde oluşması beklenirken, kesin rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak.

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Bedelli Askerlik Ücreti ne Kadar Oldu?
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Bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruştan, 472 bin 653 lira 34 kuruşa, yoklama kaçağı ve bakayaların ödeyeceği tutar ise 4 bin 857 lira 55 kuruştan 5 bin 541 lira 29 kuruşa yükseldi.

Bedelli askerliğe ilişkin artışlar memur maaş zamlarına gelen oran kadar oluyor.

Bedelli askerlik ücretine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması esas alınacak.

Yeni bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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