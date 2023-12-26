Bakan Işıkhan'dan '3. asgari ücret toplantısı ne zaman?' sorusuna yanıt

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor.

IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Sarayı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Asgari ücrette 3’üncü toplantı ne zaman olacak?" sorusu üzerine Bakan Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Teknik bir analiz söz konusu. O analizler bittikten sonra 3 temsilcimiz var biliyorsunuz; hem kamu hem özel hem de işveren temsilcilerimizin katıldığı. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" diye cevabını verdi.