Bakan Işıkhan tarih verdi: Emekli banka promosyonu başvuruları başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarından aylık alan emeklilerin promosyon başvuru tarihi olarak 28 Mart'ı gösterdi.

Bakan Işıkhan tarih verdi: Emekli banka promosyonu başvuruları başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zam beklerken banka promosyonlarının arttırıldığını açıklamış, konuyla ilgili olarak "Kamu bankalarımız bu yıl promosyonları alınan maaşı 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler" demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarından aylık alan emeklilerin promosyon ödemelerine ilişkin konuştu.

Vedat Işıkhan, 28 Mart itibarıyla başvuru süreci tamamlanan emeklilerin promosyonlarının hesaplarına yatırılmaya başlanacağını söyledi.

Işıkhan’ın açıklamaları şöyle:

“Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi; Emekliler Yılı kapsamında, bankalarla yeni bir emekli aylığı promosyon güncellemesi sürecini başlattık. Biliyorsunuz, Sosyal Güvenlik Kurumumuz, emekli aylıkları için ödemeleri bankalar aracılığıyla yapıyor. Emeklilerimiz için getirdiğimiz önemli yeniliklerden bir tanesi de ilk kez 2017’de uygulamaya aldığımız “Banka Promosyonları” idi. Promosyon düzenlememizle emeklilerimizin belli sürelerle gelir elde etmelerini sağladık.

Malumunuz, bu yılı kıymetli emeklilerimize minnet ve saygımızı ifade etmek, emeklilerimizin gündemimizde olduğunu ve onların hayatlarını her yönden kolaylaştıracak adımları hayata geçirmeye devam edeceğimizi duyurmak adına Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle “Emekliler Yılı” ilan etmiştik.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuzun yürüttüğü çalışmayla ilk olarak; Kamu Bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemelerini yaklaşık 2 katına çıkararak, aylık miktarına göre 8 bin ila 12 bin lira arasında olacak şekilde yükselttik.

‘28 MART İTİBARIYLA HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLANACAK’

Kamu Bankalarımız pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar. 28 Mart itibariyle de başvuru süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Diğer bankalarla da promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek.

Nasıl emeklilerimize dokunacak en iyi ve en yeni uygulamaları bugüne kadar hayata geçirdiysek, bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımıza ve politikalarımıza devam edeceğiz. Emeklilerimize hayırlı olsun.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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