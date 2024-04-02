Bakan Göktaş açıkladı: Bayramdan önce 8 bin personel alınacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz aylarda verdikleri 8 bin personel alımının bayram öncesi gerçekleştirileceğini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiğimiz ve başvurularını aldığımız 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı büyük bir heyecanla bekliyor, atamaların hayırlı olmasını diliyorum."