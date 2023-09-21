Avukatlık asgari ücret tarifesi yürürlüğe girdi: Danışmanlık ve dava ücretleri ne kadar oldu?
Yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni avukatlık ücreti tarifesine göre, avukatla büroda sözlü danışma ücret bir saate 2 bin 300 lira oldu.
Bu danışmanlığın, bir saati aşmasıyla birlikte sonrasındaki her saat için 1300 lira ödenecek.
Çağrı üzerine gidilen yerde bir saate kadar sözlü danışma ücreti ise 4 bin 800 lira oldu.
DAVA ÜCRETİ BELLİ OLDU
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 lira olacak. Dava ücreti ise 8 bin lira ile 67 bin 700 lira arasında değişiyor.
Resmi Gazete'de yer alan avukatlık asgari ücret tarifesi şöyle:
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