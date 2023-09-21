Avukatlık asgari ücret tarifesi yürürlüğe girdi: Danışmanlık ve dava ücretleri ne kadar oldu?

Yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Avukatlık asgari ücret tarifesi yürürlüğe girdi: Danışmanlık ve dava ücretleri ne kadar oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni avukatlık ücreti tarifesine göre, avukatla büroda sözlü danışma ücret bir saate 2 bin 300 lira oldu.

Bu danışmanlığın, bir saati aşmasıyla birlikte sonrasındaki her saat için 1300 lira ödenecek.

Çağrı üzerine gidilen yerde bir saate kadar sözlü danışma ücreti ise 4 bin 800 lira oldu.

DAVA ÜCRETİ BELLİ OLDU

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 lira olacak. Dava ücreti ise 8 bin lira ile 67 bin 700 lira arasında değişiyor.

Resmi Gazete'de yer alan avukatlık asgari ücret tarifesi şöyle:

Avukatlık asgari ücret tarifesi yürürlüğe girdi: Danışmanlık ve dava ücretleri ne kadar oldu? - Resim : 1

Avukatlık asgari ücret tarifesi yürürlüğe girdi: Danışmanlık ve dava ücretleri ne kadar oldu? - Resim : 2

Avukatlık asgari ücret tarifesi yürürlüğe girdi: Danışmanlık ve dava ücretleri ne kadar oldu? - Resim : 3

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