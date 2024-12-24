Asgari Ücreti Nokta Atışı Bildi! En Düşük Emekli Aylığı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakam Verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 asgari ücretine ilişkin en doğru tahmini yapan isimler arasında yer aldı. Asgari ücretin 22-23 bin lira civarında olacağını tahmin eden Erdursun, en düşük emekli aylığına ilişkin rakam verdi.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin netleşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdursun “Asgari ücretin 22-23 bin bandında olacağını aylardır ifade ediyordum. Asgari ücret 22 bin 104 lira oldu! Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Emekliler için altı aylık enflasyon farkının yüzde 17 olacağını belirten Erdursun, "Refah payı ile yüzde 25’e tamamlanır” dedi.

Asgari ücretin 22-23 bin bandında olacağını aylardır ifade ediyordum. Asgari ücret 22.104₺ oldu! Hayırlı olsun. Emeklilerede %17 enflasyon farkı çıkar. Refah payı ile %25’e tamamlanır. — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) December 24, 2024

Erdursun, en düşük emekli aylığının 15 bin liraya yükseltileceği öngörüsünde bulundu.

En düşük emekli aylığı da 15.000₺ olur. — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) December 24, 2024

Kaynak: Haber Merkezi