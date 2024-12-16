Asgari Ücret Zammı 2. Toplantısı Sona Erdi! TÜRK-İŞ'ten İlk Açıklama: TÜRK-İŞ ve TİSK-in Asgari ücret zammı talebi ne?

Son dakika: Asgari ücret maratonunda ikinci perde başladı! Ocak 2024 asgari ücret net 17.002, brüt 20.002 TL olarak belirlenmişti. 7 milyona yakın çalışan ‘asgari ücret ne kadar olacak’ sorusunun yanıtını ararken Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. İşte yeni asgari ücret zammı için son dakika tahminler ile açıklamalar…

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTISI SONA ERDİ

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'taki ilk toplantısıyla resmi olarak başlamıştı. Komisyon, ikinci toplantısına bitti.

TÜRK-İŞTEN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Toplantı sonrası konuşan TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadığını açıkladı. Asgari ücret zammının 3. toplantıda belirlenmesini beklediklerini bir kez daha yinelediler. Ağar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gerek işveren temsilcilerimiz gerek hükümet temsilcileri bir rakam açıklayın dedik. Bu rakam üzerinde kamuoyu ile paylaşalım, gündeme getirelim, ona göre bir yol çizelim dedik ancak rakam açıklanmadı."

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

"Toplu iş sözleşmeler aylarca sürer, müzakere yapılır ve sonuçta bir yere gelinir. Bugün 8 milyon iş gücüne katkısı bulunan asgari ücretli konusunu yani Türkiye’de örgütlüden kat kat daha fazla asgari ücretli çalışan arkadaşlarımızın sıkıntılarını görüşüyoruz. Ülkede yaşam koşulları belli. Bunu dikkate alarak ücretin belirlenmesi lazım. Sayın Hazine Bakanımız kötü günler geride kaldı diyor. Elbette Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını sevindirir. İyi günlerden biz de faydalanmak istiyoruz. Asgari ücretli vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Evlerinin kirasını ödeyebilsinler, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilsinler. Bunları görüştük, bunları tartıştık ve dolayısıyla 50 dakikalık bir görüşmemiz oldu. Önümüzdeki hafta Çalışma Bakanlığımız bize üçüncü toplantı gününü bildirecekler bugün belli olmadı."

ASGARİ ÜCRET İÇİN BEKLEMEYE GEÇTİLER

Gerek birinci toplantıda da nasıl geçinemediklerini anlattılar, yine bu toplantıda görüşlerini söz aldılar konuştular. Benim söylediklerim arkadaşlarımın görüşleri. Biz şu asgari ücreti talep diyoruz, bundan gerisini talep etmiyoruz diyecekler. Bildirgeyi daha bize vermediler bekliyoruz."







EN SOMUT RAKAM 3. TOPLANTIDA!

Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin asgari ücret 2. Toplantısı için yaptığı değerlendirmesinde bugün nelerin konuşulacağına dair açıklamada bulundu. “Bugün kurumlardan gelen veriler değerlendirilecek. Bunların yanı sıra masada geçim endeksleri, ücretlerin genel durumu, ülkenin genel sosyal durumu, enflasyon, büyüme oranları, hayat pahalılığı müzakere edilecek. Bu rakamlardan gerekçeler göstererek masada ilk rakamı konuşacaklar. Ancak en somut rakamların konuşulduğu toplantı 3. toplantı olacak” ifadelerini kullandı.

“HEDEF ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ”

Asgari ücreti belirlemek için gelecek hafta üçüncü toplantının gerçekleştirilebileceğini dile getirerek, “Resmi toplantılar dışında taraflar beklentilerini birbirlerine ifade ediyorlar. Komisyon üyeleri beklentilerini paylaşıyorlar. Hedef enflasyon söylemi ilk IMF ve uluslararası kuruluşlardan geldi. Ancak yeni asgari ücretin hedef enflasyonun yani yüzde 21’in üzerinde olabileceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki hafta net durumu söyleyebiliriz. İşverene destek için 700 TL destek veriliyor. Bu dönem artma ihtimali de masada” yorumunu yaptı.











Kaynak: Haber Merkezi