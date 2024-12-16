Kredi Kartı Limitleri Gündeme Düştü! BDDK Kaynaklarından Açıklama Gecikmedi: Düzenleme Yok!

Kredi kartı limitlerine gelire göre düzenleme geleceği iddiaları bugünün gündemine oturmuştu. Konuya ilişkinBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kaynaklarından açıklama geldi .

CNBC-e'nin haberine göre, sosyal medyada da çokça konuşulan kredi kartı limitlerine ilişkin yeni bir düzenlemenin söz konusu olmadığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

2025’te bankalar tüketicilerin gelir ve harcama alışkanlıklarını dikkate alarak kredi kartı limitlerini belirleyeceklerdi. İddiaya göre SGK ve bankalar iş birliği ile bir ekip oluşturularak, gelir ve harcama kalemleri detaylı incelenecekti. Bu kapsamda ‘gerçek gelir’ limitinin 4 katını aşmayacak şekilde yeni kredi kartı limitlerinin belirlenmesi söz konusuydu.

Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele kapsamında atılması beklenen adımda gelir beyanının yanı sıra kredi notu ve ödeme geçmişi de limitlerin belirlenmesinde etkili olacaktı.

Kaynak: CNBC-e