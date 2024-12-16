Hazine'den Bütçe Açıklaması: Kasım'da 16,6 Milyar Lira Açık

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aynı ayda, merkezi yönetim faiz dışı dengesi 129,7 milyar TL fazla verdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"2024 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 956,1 milyar TL, bütçe gelirleri 939,5 milyar TL ve bütçe açığı 16,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 809,8 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 129,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Kasım ayında 75 milyar 627 milyon TL fazla vermiş iken 2024 yılı Kasım ayında 16 milyar 646 milyon TL açık verdi.

2023 yılı Kasım ayında 170 milyar 235 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2024 yılı Kasım ayında 129 milyar 652 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Kasım ayı itibarıyla 956 milyar 105 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 146 milyar 298 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 809 milyar 808 milyon TL olarak gerçekleşti.

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Kasım ayında 956 milyar 105 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 671 milyar 183 milyon TL harcama yapılmıştı.

Kasım ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,5 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 12 iken 2024 yılında yüzde 8,6 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,5 oranında artarak 809 milyar 808 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 11,7 iken 2024 yılında yüzde 8,2 oldu.

Vergi gelirleri 819 milyar 446 milyon TL oldu

Merkezi yönetim bütçe gelirleri kasım ayı itibarıyla 939 milyar 460 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 819 milyar 446 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 97 milyar 701 milyon TL oldu.

2023 yılı Kasım ayında bütçe gelirleri 746 milyar 810 milyon TL iken 2024 yılının aynı ayında yüzde 25,8 oranında artarak 939 milyar 460 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Kasım ayı gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 15,1 iken 2024 yılında yüzde 11,1 oldu.

2024 yılı Kasım ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,6 oranında artarak 819 milyar 446 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 15,7 iken 2024 yılında yüzde 11,1 oldu."

Kaynak: AA