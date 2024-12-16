Asgari Ücrette 25 Bin TL Formülünü Açıkladı: Özgür Erdursun SGK Primlerinde ‘Destek’ Detayını Ortaya Çıkardı: ‘2 Bin TL Fazla Olsa Bile…’

ASGARİ ÜCRETTEN SGK GELİRİNE BÜYÜK DESTEK

Asgari ücrete zammın SGK primlerini de artıracağını ifade eden Özgür Erdursun, şu hesaplamayı yaparak 25 bin TL asgari ücret formülünü paylaştı:

“Asgari ücreti ne kadar artırırsanız devletin prim gelirleri o kadar artar. Şu an aylık bazda 248 milyar 433 milyon TL prim geliri var. Asgari ücret sadece yüzde 35 artar ise prim gelirleri 335 milyar 384 milyon liraya çıkacak. Yani yaklaşık 87 milyar prim gelirini artıracak. Bu durumda da asgari ücrete 2 bin TL’lik bir destek bile verilirse yaklaşık 32 milyar gibi bir destek sunulur. 55 milyar gibi bir rakam da devlete para kalır. Bu durumda asgari ücret desteği ile 25 bin TL yapılabilir.”