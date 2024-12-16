Asgari Ücrette 25 Bin TL Formülünü Açıkladı: Özgür Erdursun SGK Primlerinde ‘Destek’ Detayını Ortaya Çıkardı: ‘2 Bin TL Fazla Olsa Bile…’
Asgari Ücrete zammın belli olmasına sayılı gün kala SGK Uzmanı Özgür Erdursun 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren tahminini açıkladı. Geçmiş dönemde asgari ücret rakamını nokta atışı ile bilen uzman isin yeni asgari ücretin 25 bin TL olması için formülü anlattı. 2 bin TL devlet desteği verilse bile SGK’nın kasasına 55 milyar TL para kalacağını belirten uzman isim 2025 asgari ücret zammında dikkat çeken bir hesap yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları devam ederken milyonlarca çalışanın en merak ettiği konu ‘asgari ücret 2025’te kaç TL, ne kadar olacak’ sorusu. Ortada birçok rakam olmasına rağmen henüz netlik sağlanamayan yeni asgari ücret için SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan kritik bir hesap geldi. Erdursun SGK bütçesini işaret ederek asgari ücrete refah payını işte böyle anlattı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Asgari ücret 2025 rakamının üçüncü toplantı sonunda açıklanabileceği beklentisini paylaşan Erdursun, “Asgari ücrette rakamın ne olduğu büyük ihtimal belli. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaparsa iyi bir rakam ortaya çıkar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a bırakılırsa bu durumda düşük rakam ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN’IN DOKUNUŞU HER ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK
“Asgari ücrette hükümetin ilk baştaki hedefi yüzde 20 idi. Ama kamuoyunda çok konuşulduğu için baskı oldu ve rakamlar değişti. Şu an 30-35 artış beklentisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘ekonomi programını bozmadan makul en yüksek seviyede asgari ücreti artırmak istiyoruz’ açıklamasını yaptı. Yani 2025 enflasyon hedefine uygun bir asgari ücret açıklanacak” diyen uzman isim asgari ücrete zam tahminini açıkladı:
“Bizim beklentimiz 22 bin TL bandında bir asgari ücret. Cumhurbaşkanı devreye girerse 23 bin TL olabilir. Ama AK Parti’nin kendi içinden de asgari ücretin 25 bin TL olması konusunda yoğun bir baskı var. Bir tarafta Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası’nın hedefledikleri 2025 yılı enflasyonu var. Faizleri ona göre düşürecekler, vergiler bunların hepsi 2025’te gündeme gelecek. Ekonomi programına uyacaklar mı uymayacaklar mı? Yani Sayın Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası’nın dediği mi olacak? Yoksa Cumhurbaşkanı onları bir tarafa koyup bir miktar daha artış yapılacak mı göreceğiz.”
ASGARİ ÜCRETTEN SGK GELİRİNE BÜYÜK DESTEK
Asgari ücrete zammın SGK primlerini de artıracağını ifade eden Özgür Erdursun, şu hesaplamayı yaparak 25 bin TL asgari ücret formülünü paylaştı:
“Asgari ücreti ne kadar artırırsanız devletin prim gelirleri o kadar artar. Şu an aylık bazda 248 milyar 433 milyon TL prim geliri var. Asgari ücret sadece yüzde 35 artar ise prim gelirleri 335 milyar 384 milyon liraya çıkacak. Yani yaklaşık 87 milyar prim gelirini artıracak. Bu durumda da asgari ücrete 2 bin TL’lik bir destek bile verilirse yaklaşık 32 milyar gibi bir destek sunulur. 55 milyar gibi bir rakam da devlete para kalır. Bu durumda asgari ücret desteği ile 25 bin TL yapılabilir.”