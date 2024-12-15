Asgari Ücret Pazarlığında İkinci Perde: Masada Neler Var, Taraflar Ne Teklif Ediyor?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 16 Aralık Pazartesi günü ikinci kez bir araya gelecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk kez 10 Aralık Salı günü toplandı.

HENÜZ RAKAM TELAFFUZ EDİLMEDİ

İlk görüşmede tarafların masaya herhangi bir rakam sunmadığı öğrenilirken, pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan ikinci toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak.

Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafının, sunulacak ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlaması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN 'DENGE' VURGUSU

Öte yandan dün Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Işıkhan, "2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde de çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

TÜRK-İŞ’TEN MAKUL ÜCRET ÇIKIŞI

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise komisyon sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Ağar, "Biz makul ölçülerde bir ücret söylenirse o ücrette varız. Aksi halde öngörülen enflasyon, gerçekleşen enflasyon bunların hiçbirine katılmayız. İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

İşçileri temsilen TÜRK-İŞ masaya otururken iş veren temsilci olarak ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) masada bulunuyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında önceden belirlenen tarihlerde bir araya geliyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar alıyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi