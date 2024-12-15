Hakan Kara: Yüzde 116 Artışa Geçti

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye ekonomisine yönelik paylaştığı verilerle gündeme geldi.

Kara, paylaşımında ithal ve yerli ürün fiyatlarının son 2 yıldaki değişimini ele alarak, üretici enflasyonu ve Türk Lirası’nın seyrine dair dikkat çeken bir analiz yaptı.

Hakan Kara’nın sosyal medya hesabından paylaştığı grafikte, ithal ürünlerin fiyatlarının gerilediğine, buna karşın yurt içinde üretilen ürünlerin fiyatlarının iki kattan fazla artış gösterdiğine dikkat çekti.

Kara, “Son iki yılda, ithal edilen ürünlerin fiyatları düşerken yurt içi fiyatlar ortalamada %116 arttı” ifadelerini kullandı.

“TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ BİR ENFLASYON”

Paylaşımına gelen yorumlar üzerine Kara, durumu daha net bir şekilde özetleyen bir değerlendirmede bulundu. Kara, "Yaşamakta olduğumuz, tamamen yerli ve milli bir enflasyon" notunu düştü.

TÜRK LİRASI VE ENFLASYON İLİŞKİSİ

Paylaşılan grafik, TL’nin değer kaybının üretici fiyatlarına yansımasını gözler önüne sererken, ithal ürünlerin fiyatlarındaki düşüşün yurt içindeki fiyatlara neden yansımadığı sorusunu da gündeme taşıdı.