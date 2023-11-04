Asgari ücret erimeye devam ediyor: Son 4 ayda kaybı 3 bin TL!

Asgari ücret günden güne erimeye devam ediyor.

Dün, Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK'e göre, temmuz-ekim ayındaki tüketici fiyat artışı(TÜFE) 29,41, ENAG'a göre ise 37,22 olarak açıklandı.

Sözcü'nün aktardığına göre, Yeni yılda alacağı zammı bekleyen asgari ücrtelinin(11 bin 402 TL) yaşadığı para kaybı son 4 ayda 3 bin TL'ye ulaştı.

TÜİK'e göre asgari ücretli temmuzdan bu yana 8 bin 811 liraya, ENAG'a göre 8 bin 309 lira kaybetti.

EMEKLİLER DE KAYBETTİ

Açıklanan verilere göre en düşük işçi emeklisi 3 bin 850 lira kaybetti.

Son 4 ayda en düşük memur emeklisinin kaybettiği ücret ise 2 bin 348 lira.