Arçelik, istihdam için Hatay'da çağrı merkezi kurdu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem bölgesinin yeniden yapılanması için iş birliklerinin önemini vurgulayarak: "Şehrimizi yeniden inşa etmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. İnsanlarımızın burada yaşamaya devam edebilmesi için yeni evlere, okullara ve en çok da yeni iş imkanlarına ihtiyacı var. Hatay’da yeni bir çağrı merkezi açarak, çadır kentlerde yaşayan hemşerilerimizi istihdam eden Arçelik’in başka yatırımlara da ilham vermesi en büyük dileğimiz" dedi.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ise şunları söyledi: "Bölgede istihdam sağlayarak diğer şirketlere ilham verip, örnek olmaya çalışıyoruz. Ofis alanını sağlayarak bu çağrı merkezini hayata geçirmemizde destek olan Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de istihdamda depremden etkilenen illeri önceliklendirmeye devam edeceğiz. Hatay’ın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için de özel bir önemi vardı. ‘Hatay benim şahsi davamdır’ demişti. Burada yaşamın sürmesi hepimizin şahsi meselesi olmalı."

Arçelik’in hijyen TIR’ları Hatay’da Expo Fuar Alanı ve Kırıkhan Stadyumu çadır kenti ile Haraparası’nda hizmet vermeye devam ediyor.