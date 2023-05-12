Piyasalar yangın yeri: Dolar/TL'de keskin makas!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi başta ekonomi olmak üzere yeni kurulacak iktidarın mevcut politikalarda nasıl bir değişikliğe gideceği piyasa tarafından yakından izleniyor.

Bu gelişmelerle seçimler öncesi son işlem gününe giren dolar/TL, piyasaların açılışında 20 TL'nin üzerinde alınırken, 24 TL'ye kadar satış fiyatı izleniyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN TALİMAT

Öte yandan 14 Mayıs seçimleri piyasaların ana odağında bulunurken, dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, "Bankalara bir TCMB Başkan yardımcısının 'sözlü' talimatı ile perşembe ve cuma günü Kur Korumalı Mevduat (KKM) dönüşleri ve bireysel müşteriler dışında kimseye döviz satmamaları söylendi. Bugün firmalar hiçbir şekilde döviz satın alamıyorlar. Bu nedenle bugün ve yarın ithalat ödemesi olan firmalar bu ödemelerini yapamaz hale düşüyorlar" dedi.

İKİ YILDA TL YAKLAŞIK YÜZDE 60 DEĞER KAYBETTİ

Son iki yılda rekor enflasyon seviyelerinin görüldüğü ve TL'nin yaklaşık yüzde 60 değer kaybettiği Türkiye'nin uygulanan ekonomi politikalardan arta kalan hasardan toparlanmasının zaman alması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem