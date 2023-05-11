Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürüyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre; 5 Mayıs haftasında brüt döviz rezervleri 114,1 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt döviz rezervleri 114,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER GERİLEDİ

Net rezervler 6,4 milyar dolardan 6,8 milyar dolara yükseldi. Swaplar hariç net rezervler ise eksi 52,7 milyar dolardan eksi 53,4 milyar dolara geriledi.

ALTIN REZERVLERİ DE GERİLEDİ

Altın rezervleri ise 5 Mayıs haftasında 693 milyon dolar azalarak 46 milyar 413 milyon dolardan 45 milyar 720 milyon dolara geriledi.

Kaynak: Gerçek Gündem