Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürüyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervlerinde düşüş sürüyor.

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürüyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre; 5 Mayıs haftasında brüt döviz rezervleri 114,1 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt döviz rezervleri 114,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER GERİLEDİ

Net rezervler 6,4 milyar dolardan 6,8 milyar dolara yükseldi. Swaplar hariç net rezervler ise eksi 52,7 milyar dolardan eksi 53,4 milyar dolara geriledi.

ALTIN REZERVLERİ DE GERİLEDİ

Altın rezervleri ise 5 Mayıs haftasında 693 milyon dolar azalarak 46 milyar 413 milyon dolardan 45 milyar 720 milyon dolara geriledi.

Kritik viraja girildi: Dolarda keskin dalgalanma riski!Kritik viraja girildi: Dolarda keskin dalgalanma riski!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Merkez Bankası dolar Altın
Erdoğan açıkladı: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak Erdoğan açıkladı: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak
Borsa İstanbul'da Muharrem İnce etkisi: Uçuşa geçti! Borsa İstanbul'da Muharrem İnce etkisi!
Fiyatı tırmanışa geçen dondurmayı meğer evde yapmak bu kadar kolaymış! Fiyatı tırmanışa geçen dondurmayı meğer evde yapmak bu kadar kolaymış!
Güzel bir gözleme yapmak için tüyo! Anne eli değmiş gibi oluyor Güzel bir gözleme yapmak için tüyo! Anne eli değmiş gibi oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Yalan söylemenin kitabını yazan burçlar belli oldu: Bu 3 burç yalansız yapamıyor Yalan söylemenin kitabını yazan burçlar belli oldu: Bu 3 burç yalansız yapamıyor
KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e çok yakın; muhalefet partileri, Cumhur'a fark atıyor KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e çok yakın; muhalefet, Cumhur'a fark atıyor
İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar
'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi' 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'
Yöneylem Araştırma, son anketinin sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı farkı açtı, ancak ilk tur için yetmiyor Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı farkı açtı, ancak ilk tur için yetmiyor