Araç Yetiştiremiyor, 10 Bin Kişi Kuyruğa Girdi: BYD Fiyatları Eleştiri Yağmuruna Tutulmuştu! En Erken Teslimatı Bile Şubat’ta

Çinli otomobil üreticisi BYD Türkiye pazarındaki iddialı duruşunu devam ettiriyor. Türkiye’de üretim kararı alması ve geçtiğimiz günlerde beklenenin üzerinde fiyatlar açıklayan marka sosyal medyada sert eleştirilere maruz kalsa da, showroomlardaki yoğun talep ise farklı bir tabloyu ortaya koydu!

BYD Seal U DM-i modeline 6 binden fazla kişi kaparo verdi. Toplamda diğer modelleri ile birlikte 10 bn 500’ün üzerinde talep geldiği öğrenildi. Şirketin bir ara uzun teslimat tarihinden dolayı kaparo almayı durdurduğu ifade edilirken şimdi yeniden başladığı dile getirildi. Şu anda en erken Şubat ayı için teslimat sırası verilmeye başlandı.

“EN UYGUN BİRKAÇ MODELDEN BİRİYİZ”

Gazete Pencere’den Emre Özpeynirci’nin haberine göre BYD Türkiye yetkilileri, satışa sundukları tüm modellerin hem kendi segmenti hem de alt segmente bakıldığında en uygun birkaç modelden biri olduğunu belirterek şu yorumu yapıyor:

“Zaten bu kadar yüksek sayıda bekleyen müşteri olması da bu durumu destekliyor. ⁠Bu anlamda premium modelleri ve özellikleri, en uygun fiyatla sunmayı amaçlıyoruz. ⁠Yurt dışı ile kıyaslama yapılacaksa en yakın pazar Avrupa ile olur. Avrupa dışı pazarlarla kıyaslama birçok açıdan elma-elma durumu olmaz. ⁠Avrupa'da bile Yunanistan, İspanya gibi ülkelerde devlet desteği var, bu ülkeler mesela bu anlamda doğru karşılaştırma olamıyor.”