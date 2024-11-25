Reel Kesim Güven Endeksi Verileri Açıklandı

TCMB kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıkladı. Buna göre, mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 103,4 seviyesinde gerçekleşti.



Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına dair hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksi verilerini de açıkladı. Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,9 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 arttı.