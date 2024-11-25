Erken Emekliliğe Asgari Ücret Zammı! Kadını Erkeği Herkesi İlgilendiriyor: Doğum ve Askerlik Borçlanması İçin 31 Aralık Son Tarih

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Bu yıl asgari ücret zammının ‘gerçekleşecek enflasyona göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı’ ise tartışma konusu. Ekonomi yönetimi hedef enflasyonun dikkate alınması gerektiğini dile getirirken, işçi kesimi ise alım gücü kaybını telafi edecek bir rakama yükseltilmesini istiyor.

Tartışmanın ana sebebi ise yıl içinde enflasyon tahminlerinin peyderpey yükseltilmesi. Yüzde 33’ten başlayarak yüzde 44’e kadar yükselen 2024 yıl sonu enflasyon öngörüsü, 2025 yılı içinde yüzde 17,5’ten yüzde 21’e kadar çıktı. Kararda son sözü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

Asgari ücrete zam yalnızca çalışanların maaşını değil aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanma tutarlarını da etkiliyor. Bu kapsamda asgari ücrete zamda yapılması planlanan oran ağırlıklı olarak yüzde 30 olarak öne çıkıyor.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASINA ASGARİ ÜCRET ZAMMI!

Habertürk’te yer alan haberde, askerlik ve doğum borçlanmasında bir günlük en düşük prim tutarı günlük asgari ücretin yüzde 32’si, yurt dışı borçlanmasında ise yüzde 45’i oranında bulunuyor. Tavan prim tutarı ise asgari ücretin 7,5 katı üzerinden hesaplanıyor. Ancak, genellikle borçlanmalar en düşük prim tutarı üzerinden yapılıyor.

2025 BORÇLANMA TUTARLARI

Bir günlük askerlik ve doğum borçlanması için 2024 yılında 213,36 TL, bir günlük yurt dışı borçlanması için de 300,4 TL prim ödeniyor. Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam gelmesi durumunda bir günlük askerlik ve doğum borçlanması primi 277,37 TL’ye, bir günlük yurt dışı borçlanması primi de 390,50 TL’ye yükselecek.

ZAMDAN ETKİLENMEMEK İÇİN BAŞVURU 31 ARALIK TARİHİNE KADAR YAPILABİLİR

Zamdan etkilenmemek için borçlanma başvurusunun 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılması yeterli bulunuyor. Ödemelerin 2025 yılına sarkması sorun teşkil etmiyor.

Askerlik ve doğum borçlanması başvurusu yapanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödenecek tutarı tebliğ etmesinden itibaren 30 gün içinde ödeme yapabiliyorlar. Yurt dışı borçlanmasında bu süre 3 ay olarak uygulanıyor.

Kaynak: Habertürk