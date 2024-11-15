BYD'nin Türkiye'de Satılacak Modelleri ve Fiyatları Belli Oldu
Çinli otomobil üreticisi BYD, Kasım ve Aralık ayında Türkiye'de satacağı arabaların modelleri ve fiyatlarını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye pazarındaki ürün yelpazesini zenginleştiriyor. Kasım ayında satışa sunulacak modeller arasında BYD Dolphin, Atto 3, Seal U DM-i (plug-in hibrit) ve Seal U EV yer alıyor.
Aralık ayında ise E-SUV sınıfında Han ve D Sedan sınıfında Seal modelleri satışa çıkacak. Böylece yıl sonuna kadar BYD’nin Türkiye'deki model sayısı altıya ulaşacak ve 6 modelden 6 bin adet gelecek.
1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
BYD'nin Türkiye'ye yapacağı 1 milyar dolarlık yatırımla birlikte, Manisa'da kurulacak dev tesiste yıllık 150 bin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi hedefleniyor. Bu tesis, aynı zamanda Türkiye'de elektrikli araç teknolojileri için bir AR-GE merkezi görevi görecek. Projenin 2026 sonunda tamamlanması ve 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlaması bekleniyor.
Elektrikli araç sektörünün öncü isimlerinden biri olan BYD, bu yatırımla Türkiye'de Tesla ile doğrudan rekabete girecek. BYD'nin geniş ürün gamı, uygun fiyatları ve yüksek teknolojili özellikleriyle Türk tüketicisinin dikkatini çekmesi bekleniyor.
BYD MODELLERİ VE FİYATLARI BELLİ OLDU
BYD Dolphin- 1.280.000 TL
BYD Atto 3- 1.490.000 TL
BYD Seal U EV- 1.790.000 TL
BYD Seal U DM-i- 1.850.000 TL