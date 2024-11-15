BYD'nin Türkiye'de Satılacak Modelleri ve Fiyatları Belli Oldu

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

BYD'nin Türkiye'ye yapacağı 1 milyar dolarlık yatırımla birlikte, Manisa'da kurulacak dev tesiste yıllık 150 bin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi hedefleniyor. Bu tesis, aynı zamanda Türkiye'de elektrikli araç teknolojileri için bir AR-GE merkezi görevi görecek. Projenin 2026 sonunda tamamlanması ve 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlaması bekleniyor.