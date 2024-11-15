BYD'nin Türkiye'de Satılacak Modelleri ve Fiyatları Belli Oldu

Çinli otomobil üreticisi BYD, Kasım ve Aralık ayında Türkiye'de satacağı arabaların modelleri ve fiyatlarını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Araba Otomobil
Son Güncelleme:
BYD'nin Türkiye'de Satılacak Modelleri ve Fiyatları Belli Oldu - Resim: 1

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye pazarındaki ürün yelpazesini zenginleştiriyor. Kasım ayında satışa sunulacak modeller arasında BYD Dolphin, Atto 3, Seal U DM-i (plug-in hibrit) ve Seal U EV yer alıyor.

1 5
BYD'nin Türkiye'de Satılacak Modelleri ve Fiyatları Belli Oldu - Resim: 2

Aralık ayında ise E-SUV sınıfında Han ve D Sedan sınıfında Seal modelleri satışa çıkacak. Böylece yıl sonuna kadar BYD’nin Türkiye'deki model sayısı altıya ulaşacak ve 6 modelden 6 bin adet gelecek.

2 5
BYD'nin Türkiye'de Satılacak Modelleri ve Fiyatları Belli Oldu - Resim: 3

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

BYD'nin Türkiye'ye yapacağı 1 milyar dolarlık yatırımla birlikte, Manisa'da kurulacak dev tesiste yıllık 150 bin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi hedefleniyor. Bu tesis, aynı zamanda Türkiye'de elektrikli araç teknolojileri için bir AR-GE merkezi görevi görecek. Projenin 2026 sonunda tamamlanması ve 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlaması bekleniyor.

3 5
BYD'nin Türkiye'de Satılacak Modelleri ve Fiyatları Belli Oldu - Resim: 4

Elektrikli araç sektörünün öncü isimlerinden biri olan BYD, bu yatırımla Türkiye'de Tesla ile doğrudan rekabete girecek. BYD'nin geniş ürün gamı, uygun fiyatları ve yüksek teknolojili özellikleriyle Türk tüketicisinin dikkatini çekmesi bekleniyor.

4 5
BYD'nin Türkiye'de Satılacak Modelleri ve Fiyatları Belli Oldu - Resim: 5

BYD MODELLERİ VE FİYATLARI BELLİ OLDU

BYD Dolphin- 1.280.000 TL

BYD Atto 3- 1.490.000 TL

BYD Seal U EV- 1.790.000 TL

BYD Seal U DM-i- 1.850.000 TL

5 5