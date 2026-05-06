Araç Sahipleri Dikkat: Savaşın Etkisi Pompaya Yansıdı! Akaryakıta Zam Geliyor

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürerken araç sahiplerini üzecek bir gelişme daha yaşandı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatına 7 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere zam yapılması bekleniyor.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim enerji fiyatlarını yukarı taşırken özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmeler petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Dünya petrol arzının önemli bölümünün geçtiği bölgede yaşanan tedarik sorunları ve enerji tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle brent petrol sert yükseldi. Savaş öncesinde 70 dolar seviyelerinde bulunan brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde 109,74 dolara kadar çıktı.

BENZİNDE 2 LİRALIK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Sektör kaynakları, benzin grubunda yaklaşık 2 liralık fiyat artışı beklendiğini belirtti. Ancak Eşel Mobil Sistemi kapsamında zam miktarının büyük bölümünün ÖTV üzerinden karşılanacağı ifade edildi. Buna göre artışın yaklaşık yüzde 75’lik kısmı vergiden düşülürken kalan bölümün pompaya yansıması bekleniyor. Bu kapsamda tüketicinin pompada yaklaşık 50 kuruşluk artış göreceği tahmin ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

6 Mayıs 2026 itibarıyla bazı büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 63,94 TL

Motorin: 71,72 TL

LPG: 34,99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 63,80 TL

Motorin: 71,58 TL

LPG: 34,39 TL

ANKARA

Benzin: 64,91 TL

Motorin: 72,84 TL

LPG: 34,87 TL

İZMİR

Benzin: 65,19 TL

Motorin: 73,11 TL

LPG: 34,79 TL

Kaynak: Haber Merkezi

