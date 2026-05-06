Döviz Piyasasında Hareketli Sabah: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Döviz kurları, İstanbul serbest piyasasında haftanın yeni işlem gününe hareketli başladı. Önceki kapanış verilerine oranla hem dolar hem de euro cephesinde yukarı yönlü bir seyir izleniyor.

DOLAR 45 TL SINIRINDA

Güne 45,2360 lira seviyesinden 'merhaba' diyen dolar, dar marjlı işlem görmeye devam ediyor. Serbest piyasada 45,2340 liradan alınan dolar, 45,2360 liradan alıcı buluyor.

Dün günü 45,2190 lira seviyesinden kapatan kurdaki hafif primli seyir, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

EURO CEPHESİNDE ARTIŞ

Euro, dolarla kıyaslandığında güne daha atak bir başlangıç yaptı. Dün satış fiyatı 52,9330 lira olan euro, yeni güne 53,1120 liradan başladı. 53,1100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,1120 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA