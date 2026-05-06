Döviz Piyasasında Hareketli Sabah: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

İstanbul serbest piyasasında döviz kurları yeni güne yukarı yönlü bir ivmeyle başladı. Dolar 45,23 TL seviyelerinde dengelenirken, euro dün kapanıştaki artış eğilimini sürdürerek 53 lira eşiğinin üzerinde seyrediyor.

Son Güncelleme:
Döviz Piyasasında Hareketli Sabah: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Döviz kurları, İstanbul serbest piyasasında haftanın yeni işlem gününe hareketli başladı. Önceki kapanış verilerine oranla hem dolar hem de euro cephesinde yukarı yönlü bir seyir izleniyor.

DOLAR 45 TL SINIRINDA

Güne 45,2360 lira seviyesinden 'merhaba' diyen dolar, dar marjlı işlem görmeye devam ediyor. Serbest piyasada 45,2340 liradan alınan dolar, 45,2360 liradan alıcı buluyor.

Dün günü 45,2190 lira seviyesinden kapatan kurdaki hafif primli seyir, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

EURO CEPHESİNDE ARTIŞ

Euro, dolarla kıyaslandığında güne daha atak bir başlangıç yaptı. Dün satış fiyatı 52,9330 lira olan euro, yeni güne 53,1120 liradan başladı. 53,1100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,1120 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler
Dolar Euro Döviz
Son Güncelleme:
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yıllardır Ücret Alınmıyordu, Artık Her Yıl Zamlanacak! Kimler Muaf Olacak? Yıllardır Ücret Alınmıyordu, Artık Her Yıl Zamlanacak! Kimler Muaf Olacak?
İkinci El Araçta 'Ekspertiz' Dönemi Sil Baştan: Belgesi Olmayan Kepenk Kapatacak İkinci El Araçta 'Ekspertiz' Dönemi Sil Baştan: Belgesi Olmayan Kepenk Kapatacak
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Hürmüz Boğazı Umudu Altını Uçurdu: Petrol Düştü, Altın Yükseldi! İşte 6 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları Hürmüz Boğazı Umudu Altını Uçurdu: Petrol Düştü, Altın Yükseldi
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan Savaşa Ekonomik Rest: 'Dezenflasyon Hedefinden Sapma Yok' Fatih Karahan'dan Savaşa Ekonomik Rest: 'Dezenflasyon Hedefinden Sapma Yok'
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: Bir Faili Meçhul Cinayet Daha Aydınlatıldı! Kübra Yapıcı’nın Katil Zanlıları Yakalandı Bakan Gürlek Duyurdu: Bir Faili Meçhul Cinayet Daha Aydınlatıldı
Liselere Kayıtta Bir İlk! Bakan Tekin: 'Ara Eleman Değil, Aranan Eleman Diyoruz' Liselere Kayıtta Bir İlk! Bakan Tekin: 'Ara Eleman Değil, Aranan Eleman Diyoruz'
Devler Ligi'nde 20 Yıllık Hasret Sona Erdi, Arsenal Finalde Arsenal 20 Yıl Sonra Finalde
ABD'den Hürmüz Boğazı'nda Geri Adım: Trump İki Günlük Operasyonu Durdurdu ABD'den Hürmüz Boğazı'nda Geri Adım: Trump İki Günlük Operasyonu Durdurdu
446 Eski AB Yetkilisinden İsrail’e Karşı Acil Adım Çağrısı 446 Eski AB Yetkilisinden İsrail’e Karşı Acil Adım Çağrısı