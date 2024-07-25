Araç Sahipleri Dikkat! Ödemek İçin Son 7 Gün

Motorlu Taşırlar Vergisi (MTV), Ocak ve Temmuz aylarında eşit olarak ödenen iki taksitle tahsil ediliyor. İkinci taksit ödemesi için ise son 7 gün kaldı.

2024 yılı için belirlenen MTV tutarları, yüzde 58.46 oranında bir yeniden değerleme ile hesaplanmıştı. Buna göre, bu yılın en düşük MTV tutarı 347 TL, en yükseği ise 133,572 TL olarak belirlendi. İlk taksitlerin yarısı olan miktarlar 31 Ocak tarihine kadar ödenmişti. İkinci taksitler ise 31 Temmuz Çarşamba gününe kadar ödenmesi gerekiyor. MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda, araç sahipleri aylık yüzde 4.5 gecikme faizi ile cezalandırılacak.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

İnteraktif Vergi Dairesi'nin web sitesi üzerinden (ivd.gib.gov.tr), araç plakası ve TC kimlik numarası ile borç ödenebilir.

Ayrıca, e-Devlet üzerinden de bu işlem gerçekleştiriliyor. Ancak özel bankalar üzerinden nakit olarak, hesap aracılığıyla, çek, banka kartı, havale veya EFT ile ödeme yapılmazken; özel bankalar aracılığıyla sadece kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor.

BANKA İLE ÖDENEBİLİYOR

MTV'nin tahsilatı için vergi daireleri vezneleri dışında, belirli bankalar (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası vb.) ile PTT aracılığıyla da devam etmektedir. Bazı özel bankalar, müşterilerine çeşitli kampanyalar sunarak ödeme kolaylıkları sağlıyor.