Altın Düşüşe Geçti! İşte Güncel Fiyatlar
Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Sert satışlar sonucu altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. İşte son durum...
Altın fiyatları son bir kaç gündür yaşanan yükselişin ardından kâr satışlarıyla bugün hızlı düşüşler yaşıyor. Gram altın yüzde 0,52 düşüş sergiledi.
İşte altında son fiyatlar şöyle:
- Gram altın 2,516 TL
- Çeyrek altın 4,124 TL
- Yarım altın 8,274 TL
- Cumhuriyet altını 17.148 TL
- ONS altın 2,374 dolar
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