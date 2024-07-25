Altın Düşüşe Geçti! İşte Güncel Fiyatlar

Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Sert satışlar sonucu altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. İşte son durum...

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Altın Düşüşe Geçti! İşte Güncel Fiyatlar

Altın fiyatları son bir kaç gündür yaşanan yükselişin ardından kâr satışlarıyla bugün hızlı düşüşler yaşıyor. Gram altın yüzde 0,52 düşüş sergiledi.

İşte altında son fiyatlar şöyle:

- Gram altın 2,516 TL

- Çeyrek altın 4,124 TL

- Yarım altın 8,274 TL

- Cumhuriyet altını 17.148 TL

- ONS altın 2,374 dolar

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Altında Sert Düşüş! İşte Güncel Altın Fiyatları... Altında Sert Düşüş!
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