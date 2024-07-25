Altında Sert Düşüş! İşte Güncel Altın Fiyatları...

Altın fiyatlarında baş döndüren hareketler devam ediyor. Dünkü işlemlerde en yüksek 2432 doları gören ons altın, bu gece Asya işlemlerinde gerçekleşen satışların etkisiyle birlikte 2365 dolara kadar geriledi. 24 saatte yaklaşık 70 dolarlık volatilite yaşanırken; analistler, şartların altından yana olmasına rağmen yaşanan bu düşüşleri, teknik sebeplere bağlıyor.

25 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada 25 Temmuz 2024 gram altın fiyatı, 2520 TL’den yeni güne başlıyor. Dünkü işlemlerde gram, en yüksek 2568 TL’yi test etmişti. Böylece en yüksek seviyeye göre %2 gerileme yaşandı.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2535-2575 TL alım ve satım aralığında seyrederken; çeyrek altın 2 bin 405 TL, yarım altın 8 bin 405 TL ve tam altın da 16 bin 755 TL’den satılıyor.

Küresel piyasalarda ons altında ise işlemler, 2375 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

ALTINDA ŞAŞIRTAN GERİLEME

Ons altın fiyatlarını yakından ilgilendiren dolar endeksi (DXY) sınırlı düşüşle birlikte 104,20’ye yakın seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,26’ya yakın yatay görünümünü koruyor. FED’den eylül ayında faiz indirimi, neredeyse kesinleşmiş durumda. Analistler; ılımlı seyreden dolar göstergeleri ve faiz indirimi beklentilerine rağmen ons altında gerileme yaşanmasının “şaşırtıcı” olduğunu belirtiyor.

DÜŞÜŞTE ASYA FAKTÖRÜ MÜ?

Türkiye gazetesinin haberine göre, ons altında 2400 dolardan hızlı düşüş, bu gece TSİ 04:00 sıralarında başladı. Bu saatler, Asya’da normal işlemlerin de ‘start’ aldığı zaman olarak biliniyor. Son dönemde ekonomisi zayıflayan en büyük altın alıcısı Çin’in talebinin azaldığı görülmüş ve bu gelişme, altın fiyatları üzerinde baskı unsuru olmuştu.

ALTINDA ALIM İÇİN FIRSAT MI?

Analistler, altında özellikle 2385 dolarda bulunan kritik desteğin kırılmasıyla birlikte teknik satışların hızlandığını, bu sebeple volatilitenin arttığını ifade ediyor. Ons altında 2350 dolar ve gram altında 2500 TL kritik destek olarak gösteriliyor. Analistler, fiyatlarda bu desteklere yakınlaşma yaşandıkça, bunun, kademeli alım fırsatı olarak kollanabileceğini belirtiyor.

GÖZLER 3 KRİTİK VERİDE

1-Bugün ABD’de ikinci çeyrek öncü büyüme verisi açıklanacak. Ülkede %2’lik büyüme bekleniyor.

2-Bugün ABD’den, haftalık işsizlik maaşı başvuruları da gelecek. 237 bin kişilik başvuru bekleniyor.

3-Yarın ise Çekirdek Kişisel Tüketin Harcamaları verisi izlenecek. Haziranda %0,2’lik artış bekleniyor.

Bu 3 veri, FED’in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği faiz toplantısı öncesinde dikkatle izlenecek.