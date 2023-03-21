Araç sahipleri dikkat: Motorine zam geldi

Geçen hafta iki kez indirim gelen motorine bu kez zam geldi. İşte güncel akaryakır fiyatları...

Araç sahipleri dikkat: Motorine zam geldi

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftada ABD'de 3 bankanın peş peşe batması ile petrol fiyatları üzerinde baskı oluştu ve bu durum akaryakıt fiyatları cephesinde indirimler yaşandı.

Brent petrol fiyatlarının 75 doların altına düşmesi sonrasında geçtiğimiz hafta 2 kez indirimin geldiği motorine bu kez zam geldi. Doların 19 TL'yi aşması motorine zam getirdi. Geçtiğimiz hafta 2 kez indirimin geldi motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam geldi.

İşte güncel akaryakıt fiyatları;

İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,51 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,44 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,56 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,5 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12.09 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

• Benzin: 20,92 TL

• Motorin: 20,9 TL

• LPG (Otogaz): 12,10 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzin: 20,93 TL

• Motorin: 20,99 TL

• LPG (Otogaz): 11,88 TL

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