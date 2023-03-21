Araç sahipleri dikkat: Motorine zam geldi
Geçen hafta iki kez indirim gelen motorine bu kez zam geldi. İşte güncel akaryakır fiyatları...
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftada ABD'de 3 bankanın peş peşe batması ile petrol fiyatları üzerinde baskı oluştu ve bu durum akaryakıt fiyatları cephesinde indirimler yaşandı.
Brent petrol fiyatlarının 75 doların altına düşmesi sonrasında geçtiğimiz hafta 2 kez indirimin geldiği motorine bu kez zam geldi. Doların 19 TL'yi aşması motorine zam getirdi. Geçtiğimiz hafta 2 kez indirimin geldi motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam geldi.
İşte güncel akaryakıt fiyatları;
İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,51 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,44 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,56 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,5 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12.09 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
• Benzin: 20,92 TL
• Motorin: 20,9 TL
• LPG (Otogaz): 12,10 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
• Benzin: 20,93 TL
• Motorin: 20,99 TL
• LPG (Otogaz): 11,88 TL