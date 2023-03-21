'Sürpriz değil', 'sembolik anlamı güçlü', 'hesap hatası': Erdoğan - Mehmet Şimşek görüşmesi sonrası neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP hükümetlerinde uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlere getirdiği, ancak 'düşük faiz' politikasına karşı çıktığı için 2018'de yapılan değişiklik ve sonrasında kabinede yer vermediği Mehmet Şimşek'le görüşmesi, gündem oldu.

Kulislerde iktidar partisinin ekonominin başına yeniden Şimşek'i getirerek hem seçmen hem de uluslararası piyasalar nezdinde imajını düzeltmek ve bu alandaki politikaları yeniden rayına koymak istediği konuşuluyordu.

Ancak dün AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeden olumlu sonuç çıkmadı; teklifin kabul edileceği düşüncesiyle hazırlanan kürsüye Parti Sözcüsü Ömer Çelik çıktı: "Mehmet Bey zaten gelip giden bir arkadaşımız buraya. Bizim kendisiyle dışarıda da görüştüğümüz bir arkadaşımız. Aktif siyaseti kendisi düşünmüyor."

Şimşek de Çelik'e benzer şekilde "Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Gazeteciler, yaşananları şöyle yorumladı:

Çiğdem Toker: Mehmet Şimşek görev kabul etmediğini belirtmiş. Sürpriz değil. Çünkü Şimşek -şu ya da bu nedenle- görev mesafesi koyalı çok oluyor. Kişisel yorumum: Uluslararası bağlantıları güçlü Şimşek, ekonomide gelinen noktanın bugünkü AKP iktidarında sorumluluk alarak düzeltilemeyeceğini görüyor.

Şimşek'in kamuoyuna 'Bu hâldeki ekonomiyi ben bile düzeltemem. Ve bu saatten sonra otoriter bir hiyerarşi içinde strese giremem' demesini elbette beklemiyorduk. Ama ret kararına yurtdışındaki profesyonel işlerini gerekçe göstermesi, yeterince çok şey anlatıyor.

'HESAP HATASI'

Nevşin Mengü: Erdoğan istese Şimşek'i Saray'da kabul eder, görüşmeden de kimsenin haberi olmazdı. Şimşek belli ki bu görüşme duyulsun, görülsün; takip edilsin diye genel merkeze çağırıldı. Hem içeri hem dışarı mesaj. Şimşek’in teklifi kabul etmeyeceğinin hesap edilememesi ise hesap hatası.

'GERÇEKTEN ENTERESAN İŞLER'

Fatih Yaşlı: Bunun ön görüşmesinin yapılmaması, teklifin kabul edilip edilmeyeceği teyit olmadan kamuoyuna duyurulması, medyanın davet edilmesi.. Gerçekten enteresan işler.

'SEMBOLİK ANLAMI DA GÜÇLÜ'

Bahadır Özgür: Önce Yeniden Refah, bir kaç saat sonra Mehmet Şimşek... Erdoğan için gerçekleştiği koşullar itibariyle ciddi darbeler bunlar. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşüp desteğini aldığı bir günde gerçekleşmesi bakımından, sembolik anlamı da güçlü.