Araç Sahipleri Dikkat: Motorine İndirim Geldi, Tabela Değişti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, (EPDK) 31 Ocak 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında litre başına 89 kuruş indirim yapılacağını kaydetmişti.

31 Ocak 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 86 kuruşluk indirim geldi. LPG ve benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Kararın piyasalardaki petrol fiyatlarında düşüş ve döviz kurlarındaki hareketlilik göz önüne bulundurularak alındığı belirtildi.

İşte 31 Ocak 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatı…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,31 TL

Motorin litre fiyatı: 46,45 TL

LPG litre fiyatı: 26,49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,16 TL

Motorin litre fiyatı: 46,34 TL

LPG litre fiyatı: 25,89 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,82 TL

Motorin litre fiyatı: 47,12 TL

LPG litre fiyatı: 26,39 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47,19 TL

Motorin litre fiyatı: 47,50 TL

LPG litre fiyatı: 26,24 TL

Kaynak: Haber Merkezi