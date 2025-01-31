Araç Sahipleri Dikkat: Motorine İndirim Geldi, Tabela Değişti

Motorinin litre fiyatına 86 kuruşluk indirim geldi. İşte 31 Ocak 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatı…

Araç Sahipleri Dikkat: Motorine İndirim Geldi, Tabela Değişti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, (EPDK) 31 Ocak 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında litre başına 89 kuruş indirim yapılacağını kaydetmişti.

31 Ocak 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 86 kuruşluk indirim geldi. LPG ve benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Araç Sahipleri Dikkat: Motorine İndirim Geldi, Tabela Değişti - Resim : 1

Kararın piyasalardaki petrol fiyatlarında düşüş ve döviz kurlarındaki hareketlilik göz önüne bulundurularak alındığı belirtildi.

İşte 31 Ocak 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatı…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,31 TL

Motorin litre fiyatı: 46,45 TL

LPG litre fiyatı: 26,49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,16 TL

Motorin litre fiyatı: 46,34 TL

LPG litre fiyatı: 25,89 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,82 TL

Motorin litre fiyatı: 47,12 TL

LPG litre fiyatı: 26,39 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47,19 TL

Motorin litre fiyatı: 47,50 TL

LPG litre fiyatı: 26,24 TL

MAZOT FİYATLARI SON DAKİKA: Akaryakıta indirim Geliyor! Benzin ve Motorin Fiyatı Rekor Kırmıştı: 89 Kuruş DüşecekMAZOT FİYATLARI SON DAKİKA: Akaryakıta indirim Geliyor! Benzin ve Motorin Fiyatı Rekor Kırmıştı: 89 Kuruş DüşecekEkonomi

Akaryakıt Fiyatları Durdurulamıyor! Benzin ve Motorin Zamlarının Sonu Gelmedi: Tabelada Yangın Var, 91 Kuruş Daha ArttıAkaryakıt Fiyatları Durdurulamıyor! Benzin ve Motorin Zamlarının Sonu Gelmedi: Tabelada Yangın Var, 91 Kuruş Daha ArttıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Motorin Benzin
Emekli Maaşı Bağlanma Oranlarında Büyük Düşüş! Meclis Gündemine Taşındı Emekli Maaşı Bağlanma Oranlarında Büyük Düşüş
Duyguları Her Zaman Ön Planda: Bebek Gibi Masum 3 Burç Duyguları Her Zaman Ön Planda: Bebek Gibi Masum 3 Burç
Kan Şekerini Anında Dengeleyen Mucizevi Çay! Sadece 1 Bardağı Bile Etkisini Gösteriyor Kan Şekerini Anında Dengeleyen Mucizevi Çay! Sadece 1 Bardağı Bile Etkisini Gösteriyor
SSK, Bağkur En Düşük Emekli Maaşı Meclis'ten Geçti En Düşük Emekli Maaşı Düzenlemesi Meclis'ten Geçti
ÇOK OKUNANLAR
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş
Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor
3 Şubat'tan İtibaren Başlıyor: Herkesin Bu Belgeyi Alması Zorunlu! 176 Bin TL Ceza Kesilecek Tüm Esnafın Bu Belgeyi Alması Zorunlu! 176 Bin TL Ceza Kesilecek
Alman Devi Türkiye'den Çekiliyor Alman Devi Türkiye'den Çekiliyor