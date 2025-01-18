Akaryakıt Fiyatları Durdurulamıyor! Benzin ve Motorin Zamlarının Sonu Gelmedi: Tabelada Yangın Var, 91 Kuruş Daha Arttı
Son dakika haberleri… Akaryakıt zam sonrası fiyatların ulaştığı seviyeler tarihe not düşülürken, sürücüler ise bu yükle nasıl başa çıkacaklarını düşünmeye devam ediyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını takip edenler için bugün bir gelişme daha yaşandı. Peş peşe zam gelen benzin fiyatı ile motorin litre fiyatları için bir zam daha tabelaya yansıdı. Peki 18 Ocak 2025 güncel benzin-mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları…
Son dakika: Benzin ve motorin fiyatları Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının ardından rekor seviyelere ulaştı. Ardı ardına gelen zamlarla birlikte akaryakıt fiyatları tarihinin en yüksek rakamlarını gördü. Bugün itibarıyla yeni bir zam daha benzin istasyonlarında ki tabelalarda yerini aldı. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve İstanbul, Ankara, İzmir benzin-mazot fiyatı son durum…
BENZİNE ZAM POMPA FİYATLARINA YANSIDI
Daha 2 gün önce motorin fiyatları 1,47 TL artmıştı. ÖTV artışından bu yana 3,22 TL artan mazot litre fiyatı rekor seviyelere ulaşırken bir zam haberi de benzin grubundan geldi. 3 Ocak’tan bu yana 2,06 TL yükselen benzin fiyatı için bugün 0,91 TL’lik artış yeni akaryakıt fiyat listesine eklendi.
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI (18 OCAK 2025 CUMARTESİ)
Zam sonrası 3 büyükşehirde akaryakıt fiyatları şöyle oldu:
- İstanbul: Mazot 47,23 TL, benzin 47,19 TL
- Ankara: Mazot 47,91 TL, benzin 46,78 TL
- İzmir: Mazot 48,38 TL, benzin 46,21 TL
Kaynak: Haber Merkezi