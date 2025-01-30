Emekli Maaşı Bağlanma Oranlarında Büyük Düşüş! Meclis Gündemine Taşındı

Emekli maaşı bağlama oranlarındaki düşüş Meclis gündemine getirildi. CHP Kocaeli milletvekili Mühip Kanko, emekli maaşı oranlarında yüzde 30’luk düşüş olduğunu belirterek iktidara eleştirilerini dile getirdi.

Konuşmasında AKP’nin politikalarını eleştiren Kanko, “2025 yılı itibarıyla emekli olan SGK ve Bağ-Kur’lu vatandaşlarımızın emekli aylık bağlama oranları, AKP hükümeti tarafından yüzde 30 oranında düşürülmüştür. Bu karar, emeklilerimizin yıllarca alın teriyle kazandıkları haklarının açıkça gasp edilmesidir” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin artan enflasyon ve hayat pahalılığının altında ezildiğini vurgulayan CHP’li Kanko, “Bu tablo, AKP hükümetinin halkın refahını değil, kendi lüks ve israfını öncelediğini bir kez daha göstermektedir. Sarayların, lüks araçların ve gereksiz harcamaların maliyeti, emeklilerimizin cebinden karşılanmaktadır” dedi.

'İSRAF POLİTİKALARINI SONLANDIRIN'

“Emeklisini açlığa, gençlerini umutsuzluğa mahkûm eden bir yönetimin, bu ülkeyi daha fazla yönetme hakkı yoktur” diyen Kanko sözlerini şöyle noktalandırdı:

“Buradan AKP hükümetine çağrıda bulunuyorum: Yıllarca çalışan, alın teri döken emeklilerimizin haklarına dokunmaktan vazgeçin! İsraf politikalarını sonlandırın ve maaş bağlama oranlarını derhal eski haline getirin. Bu kürsüden bir kez daha söylüyorum: Vatandaşın cebine göz diken bu anlayışın karşısında duracağız. Halkımızın hakkını savunmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: Haber Merkezi