Antalya'da taksi ücretlerine zam!

Antalya'da taksimetre ücretine yüzde 42 zam yapıldı. Zamlı tarife 15 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

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Antalya'da taksi ücretlerine zam!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu, bugün toplandı.

Kurulda, taksimetre ücretlerine zam yapılması talebi görüşüldü. Talep, oy birliğiyle kabul edildi.

Antalya'da yeni zamlı tarifeye göre, taksi ücretleri şöyle:

- Taksimetre açılışı 14 TL'den 20 TL'ye,

- Kilometre ücreti 18 TL'den 25 TL'ye,

- Saat ücreti 84 TL,

- Birim metre (100 metre) 2,5 TL,

- İndi bindi ise 50 TL'den 60 TL oldu.

Antalya'da taksi ücretlerine zam! - Resim : 1

Zamlı tarife, 15 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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