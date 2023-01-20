Antalya'da satılan dört konuttan birini yabancılar aldı

Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Antalya'da 2022'de satılan konut adedinin yüzde 21 artışla 80 bin 459'a yükseldiğini, ülke genelindeki toplam konut satışları yüzde 0,4 azalırken Antalya'da satışların arttığını söyledi.

"Satılan 80 bin 459 adet konutun 21 bin 860'ını yabancılar aldı. Antalya'da yabancıların konut yatırımında yüzde 76,5'lik artış gerçekleşti" diyen Özgün, önceki yıl Türkiye genelinde yabancılara satılan konutların yüzde 21'i Antalya'da el değiştirilirken, bu rakamın 2022'de yüzde 32'yi geçtiğini dile getirdi.

Rusların en yoğun yatırımı Antalya'da yaptığını anlatan Özgün, "Kentimizde satılan bu konutların yüzde 40'ını Ruslar alıyor. Rusya ve Ukrayna vatandaşlarını birlikte düşündüğümüzde bu oran yüzde 50'ye yaklaşıyor. Antalya'dan vatandaşları en çok konut alan diğer ülkeler ise Kazakistan ve Almanya" diye konuştu.

Artan maliyetlerin, güçlü talebin sürmesinin, arzın düşük olmasının, yerli ve yabancıdaki talep artışının konut fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu aktaran Özgün, şunları kaydetti:

"TCMB konut fiyat endeksine göre, Antalya'da aralık ayı itibarıyla son bir yıllık fiyat artışı yüzde 214'ü geçti. Diğer araştırma şirketlerinin verileri ve saha analizlerimiz de bunu doğruluyor. Konut fiyatlarının artması direkt kiraları da etkiliyor. Ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Türkiye'ye gelip, konut almayan Rus ve Ukraynalıların kiralıklara ciddi bir talebinin olduğunu biliyoruz. Turizm ve ekonomik hareketliliğin de etkisiyle Antalya'da kiralardaki artış ülke ortalamasının üzerinde gerçekleşti."

Kaynak: AA