AKP'den EYT düzenlemesine ilişkin net tarih!

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akbaşoğlu, "Kanun teklifimizi Meclise sunacağız. Şubat ayı içinde yasalaştırılıp EYT’li kardeşlerimizin mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

"ÇELİŞKİLİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

"EYT ile ilgili hiçbir çelişkili durum söz konusu değil" diyen Akbaşoğlu, "Sadece Meclis'te takvimlendirme ile ilgili süreç söz konusu. Şubat ayında EYT'nin yasalaşacağına tanık olacağız. Bunun dışında herhangi bir tereddüt yok" diye konuştu.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce işe başlayanlar yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.

EYT'LİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Emekli aylıkları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik gösteriyor. Burada 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre farklı seviyeler söz konusu e -Devlet'te “Ne kadar emekli aylığı alırım” şeklinde yapılan sorgulamalarda çıkan seviye bağlanacak aylığa yakın seviye olarak gösteriliyor.

Öncelikle yasanın yürürlüğe girmesi beklenecek. Yasanın yürürlüğe girdiği ay emeklilik dilekçesi verenlerin ilk maaşı, dilekçeyi takip eden ayın birinci günün­den geçerli olarak ödenecek.

Kaynak: Gerçek Gündem