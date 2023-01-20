Ekmeğe zam geldi yurttaş isyan etti: 'Bir ekmek yiyoruz onu da yiyemez olacağız artık'

Osmaniye'de; dört lira olan 200 gram ekmek 10 gram artırıldı, 5 lira oldu. Zamma tepki gösteren bir yurttaş; “Bir ekmek yiyoruz onu da yiyemez olacağız artık" dedi.

Ekmeğe zam geldi yurttaş isyan etti: 'Bir ekmek yiyoruz onu da yiyemez olacağız artık'

Osmaniye’de, dört lira olan 200 gram ekmek bir lira zamlandı, gramı da 10 gram artırıldı. Yurttaşlar, ekmek zammına tepki gösterdi.

Bir vatandaş, “Bu ekmek 10 lirada olur galiba, artık yapacak bir şey yok. Bir ekmek yiyoruz onu da yiyemez olacağız artık. Ne yapalım? Günlük 2 ekmek alıyorduk, 1 ekmeğe düşürdük” dedi.

Bir başka yurttaş ise “Adam yapacağı bir şey yok başka bir şey yapmaz ki işi bu, işi bu işi.. Başka bir şey yapmaz ki” diye konuştu.

"ALLAH YARDIMCISI OLSUN"

Başka bir yurttaş ise, “Normal, piyasaya göre her şey uçuyor. Asgari ücrete zam geldikçe şehir ekmeğine de zam geliyor her şeye zam geliyor. Ondan dolayı halkımıza Allah yardımcısı olsun” dedi.

Ekmek alan başka bir yurttaş, “Türkiye'nin yüzde doksanında ekmek böyle zamlı. Zorlanan da olur çok ekmek yiyen zorlanabilir, zorlanır" diye konuşurken diğer bir vatandaş, "Alıştık bu zamlara inşallah ucuzlar” dedi.

Kaynak: ANKA

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